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برشلونة ترفض استضافة UFC وسانتياغو برنابيو جاهز !

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برشلونة ترفض استضافة UFC وسانتياغو برنابيو جاهز !
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رياضات متنوعة

2024-10-31 | 00:41
برشلونة ترفض استضافة UFC وسانتياغو برنابيو جاهز !

أصبح أول مقاتل يتمكن من إقصاء ماكس هولواي

لا يزال اسم إيليا توبوريا يتردد على شفاه الجميع بعد أدائه الرفيع في UFC 308، حيث أصبح أول مقاتل يتمكن من إقصاء ماكس هولواي.
ترك أداء ”الماتادور“ الجميع فاغرين أفواههم، وقد منحه الانتصار مكانة ليس فقط كشخصية عظيمة في الفنون القتالية المختلطة، بل كنجم من نجوم هذه الرياضة في جميع أنحاء العالم.
والحقيقة أن دانا وايت، المدير العام لـ UFC، تحدث في الأيام التي سبقت نزال توبوريا عن اقامة حدث UFC في إسبانيا، ثم تحدث للمرة الأولى عن الخيارات "سوف نذهب إلى إسبانيا في العام 2025 وقد قررنا أن حدث  UFC 308 سيكون إما في مدريد أو برشلونة".
في ذلك الوقت، قال توبوريا، الاسباني - الجورجي، إنه أجرى محادثة مع وايت ”لإقناعه“ بإقامة الحدث في ملعب سانتياغو برنابيو، لكنه أصرّ على وضع برشلونة في السباق لاستضافة حدث كبير.
ولكن، وفقاً لـRAC1، فإن مجلس مدينة برشلونة يرفض استضافة حدث للفنون القتالية المختلطة، لأنه لا يريد الترويج لهذه الرياضة العنيفة، وهي مسألة أيديولوجية، مع العلم أن المدين استضافت في التاسع عشر من تشرين الأول - أكتوبر حدث WOW FC وهو من صميم الفنون القتالية.



برشلونة ترفض استضافة UFC وسانتياغو برنابيو جاهز !

رياضة

رياضات متنوعة

إيليا توبوريا

UFC

ماكس هولواي

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