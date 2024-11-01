مايك تايسون مُندهش من موهبة توبوريا

تخطت ظاهرة ايليا توبوريا، الاسباني ذي الاصول الجورجية، حدود بلاده

تخطت ظاهرة ايليا توبوريا، الاسباني ذي الاصول الجورجية، حدود بلاده، الى مُجمل الكون، بفضل انتصاراته الستة عشر، مقابل صفر هزيمة، حيث قفزت به انتصاراته الأخيرة ضد ألكسندر فولكانوفسكي وماكس هولواي إلى أعلى المستويات، وأصبح منافساً جاداً ليكون الأفضل لدى منظمة UFC.

وأحد هؤلاء الذين لم يكونوا على دراية به، اسطورة الملاكمة العالمية والأميركية مايك تايسون، الذي لخص دهشته بالقول "هزيمة هولواي (؟!)، لم أشاهده وهو يقاتل، هل هزم هولواي؟، إذا كان قد فعل، فهذا أمر مذهل".

تايسون يعرف هولواي جيداً، وحقيقة أن شخصاً ما تمكن من هزيمته تركه في حيرة، حيث قال "من الصعب للغاية هزيمة هولواي، تهانينا له (توبوريا)، أدعوه للمواصلة والمحافظة على العقلية نفسها، لم أتمكن من مشاهدة نزاله، ولكن إذا كان قد هزم ماكس، فلا بد أنه موهوب للغاية، إنه لأمر مدهش، يجب أن أهنئه".









