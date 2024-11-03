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عُمره 3 سنوات .. هنديّ موهوب دخل التصنيف العالمي للشطرنج

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عُمره 3 سنوات .. هنديّ موهوب دخل التصنيف العالمي للشطرنج
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رياضات متنوعة

2024-11-03 | 03:59
عُمره 3 سنوات .. هنديّ موهوب دخل التصنيف العالمي للشطرنج

أصغر لاعب يدخل التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للشطرنج

أصبح صبي هندي يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط، أصغر لاعب يدخل التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE)، بعد أن حقق نتيجة مفاجئة في بطولة لأقل من تسع سنوات، حيث احتل المركز 24 من أصل 140 مشاركاً.
وكتب الاتحاد الدولي للشطرنج في منشور على منصة إكس "تحية إلى أنيش ساركار البالغ من العمر ثلاث سنوات من الهند، أصغر لاعب شطرنج في العالم"، مشيراً إلى أن القاصر المولود في 26 كانون الثاني - يناير 2021 "حقق أول تصنيف كلاسيكي له من FIDE".
ويأتي دخول ساركار إلى التصنيف العالمي بعد مشاركته في بطولتي شطرنج مفتوحتين في ولاية البنغال الغربية، في شرق الهند، في فئتي تحت 9 سنوات وتحت 13 سنة.
في البطولة الأولى، حيث كان عليه التنافس ضد منافسين لا تتجاوز أعمارهم تسع سنوات، سجل ساركار 5.5 نقطة من أصل 8 نقاط ممكنة، بخمسة انتصارات وتعادل واحد وخسارتين، واحتل المركز 24 من أصل 140 لاعباً، وتمكّن من التغلب على اثنين من ذوي التصنيف العالمي في الجولات النهائية.
ثم شارك بعد ذلك في بطولة أخرى للاعبين تحت سن الثالثة عشرة، حيث قدم أداءً أكثر تواضعاً، بفوز واحد وثلاث تعادلات في ثماني مباريات، لكنه كان كافياً لتلبية المتطلبات الأساسية لدخول القائمة العالمية، بعد أن واجه خمس منافسين مصنفين في كلتا المسابقتين.
ويأتي دخول ساركار إلى التصنيف العالمي، الذي يتصدره حالياً النرويجي ماغنوس كارلسن برصيد 2831 نقطة، في وقت يتمتع فيه الشطرنج الهندي بفترة من التألق الكبير، مع وجود لاعبين اثنين ضمن الخمسة الأوائل في العالم.
كما فاز الفريقان الهنديان للشطرنج للرجال والسيدات بميداليات ذهبية في الأولمبياد الأخير الذي أقيم في أوزبكستان في أيلول - سبتمبر.




عُمره 3 سنوات .. هنديّ موهوب دخل التصنيف العالمي للشطرنج

رياضة

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أنيش ساركار

الاتحاد الدولي للشطرنج

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