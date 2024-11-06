فيديو - غرافيتي مذهل لموهبة الفنون القتالية يتحدّى مجلس مدينة برشلونة

منذ أيام قليلة، كشفت قناة RAC 1 أن مجلس مدينة برشلونة رفض استضافة حدث للفنون القتالية المختلطة (MMA)، ما قد يُضيّع على المدينة فرصة إقامة أول بطولة لمنظمة UFC في البلاد.

ويأتي ذلك متناقضاً مع تزايد شعبية الفنون القتالية المختلطة في العالم وإسبانيا، وولادة نجم كبير فيها، رغم أصوله الجورجية، هو إيليا توبوريا.

وقال دانا وايت، رئيس منظمة UFC، أن إسبانيا سوف تشهد قريبا جداً حدثاُ كبيراً، وإنها تفكر فقط في مدينتيّ مدريد وبرشلونة كمكان محتمل، خصوصاً أن العاصمة الكاتالونية استضافت مؤخراً حدث WOW في هذه الفنون.

وفي خضم ”تأثير توبوريا“، وفوزه على ماكس هولواي، أراد الفنان ألبرتو ليون أن يشيد بـ"الماتادور" من خلال رسم غرافيتي في قلب الحي القوطي في برشلونة، مستوحياً من هذا الفوز الكبير بالضربة القاضية، ليحقق نجاحاً كبيراً بين المارة، متحدياً مجلس المدينة، ورفضه لهذا النوع من الرياضة.

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