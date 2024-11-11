رحيل أسطورة الملاكمة الأوكرانية والعالمية عن 45 عاماً

سيطر الملاكم الأوكراني ذات مرة على فئة الوزن الثقيل الخفيف

سيطر الملاكم الأوكراني فياتشيسلاف أوزيلكوف ذات مرة على فئة الوزن الثقيل الخفيف، حيث فاز في 30 من أصل 34 نزالاً خاضها، وسجل 19 ضربة قاضية، وحصد بطولات رابطة الملاكمة العالمية والمنظمة الدولية للملاكمة ومنظمة الملاكمة العالمية.

وبالأمس، أفيد عن وفاة أوزيلكوف عن 45 عاماً، أثناء تعافيه من جراحة في القلب، وجاء في منشور على إنستغرام من الاتحاد الأوكراني للملاكمة ما يلي "بحزن عميق نعلن أن الملاكمة الأوكرانية قد عانت من خسارة فادحة هي وفاة فياتشيسلاف أوزيلكوف".

وأضاف "سيظل اسمه محفوراً إلى الأبد في تاريخ هذه الرياضة، وسيظل مثالاً يحتذى به في القوة والمرونة والتفاني في مهنته مصدر إلهام للأجيال التالية".

خاض أوزيلكوف، الملقب بـ"ستيل باور"، أول نزال له في العام 2004، حيث تغلب على سليمان دزيريلوف، وفاز في نزالاته الـ21 التالية، قبل أن يخسر في تموز - يوليو 2010 أمام الأميركي بيبوت شومينوف.

وكان النزال الأخير في العام 2004، وخسره أوزيلكوف أمام جيارد أجيتوفيتش، ليبدأ بعد ذلك مسيرة مهنية جديدة في وطنه كمقدم تلفزيوني، ويُقال أنه ظهر في برنامج رقص، بل وأصبح حكماً في النسخة الأوكرانية من برنامج "بريطانيا غوت تالنت".

خاض غمار السياسة لفترة وجيزة، فترشح لمنصب عمدة مدينة فينيتسا، في وسط أوكرانيا، وخضع لعملية جراحية في القلب في وقت سابق من هذا العام، وكان يتعافى منها عندما توفي.





