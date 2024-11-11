الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

اقفال مضمار عمره 182 عاماً فماذا سيُصبح؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
اقفال مضمار عمره 182 عاماً فماذا سيُصبح؟
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-11-11 | 01:27
اقفال مضمار عمره 182 عاماً فماذا سيُصبح؟

استضاف مضمار كرانجي الشهير يوم السبت آخر سباقاته

استضاف مضمار كرانجي الشهير يوم السبت آخر سباقاته مختتماً 24 عاماً من التألق، مقفلاً صفحات تاريخ نادي سنغافورة للخيول العشبية الذي يمتد لـ182 عاماً.
تأسس نادي سنغافورة تيرف كلوب في عام 1842، وكان من بين رعاته البارزين الملكة إليزابيث الثانية، وتوافد أكثر من 10 آلاف مراهن على المضمار في آخر مرة، قبل أن يعود الموقع إلى الحكومة.
وأدى تضاؤل الحضور الجماهيري ونقص الرعاة إلى سقوط المضمار الذي كان عظيماً في يوم من الأيام، وتم الإعلان العام الماضي عن قرار إعادة توظيف الموقع الذي تبلغ مساحته 124 هكتاراً في مساكن بأسعار معقولة بحلول عام 2027.


اقفال مضمار عمره 182 عاماً فماذا سيُصبح؟

رياضة

رياضات متنوعة

مضمار كرانجي

نادي سنغافورة للخيول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رحيل أسطورة الملاكمة الأوكرانية والعالمية عن 45 عاماً

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

رحيل أسطورة الملاكمة الأوكرانية والعالمية عن 45 عاماً
01:26

رحيل أسطورة الملاكمة الأوكرانية والعالمية عن 45 عاماً

سيطر الملاكم الأوكراني ذات مرة على فئة الوزن الثقيل الخفيف

01:26

رحيل أسطورة الملاكمة الأوكرانية والعالمية عن 45 عاماً

سيطر الملاكم الأوكراني ذات مرة على فئة الوزن الثقيل الخفيف

مايك تايسون يرفض اعتراض أبناءه على قتاله مع جيك بول
2024-11-10

مايك تايسون يرفض اعتراض أبناءه على قتاله مع جيك بول

يتقابل يوم الجمعة المقبل الأسطورة مايك تايسون مع اليوتيوبر جيك بول

2024-11-10

مايك تايسون يرفض اعتراض أبناءه على قتاله مع جيك بول

يتقابل يوم الجمعة المقبل الأسطورة مايك تايسون مع اليوتيوبر جيك بول

فيديو - فشل في الدفاع عن لقبه للمرّة الاولى
2024-11-10

فيديو - فشل في الدفاع عن لقبه للمرّة الاولى

بخسارته أمام متحديه السنغالي عمر كين

2024-11-10

فيديو - فشل في الدفاع عن لقبه للمرّة الاولى

بخسارته أمام متحديه السنغالي عمر كين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024