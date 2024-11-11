اقفال مضمار عمره 182 عاماً فماذا سيُصبح؟

استضاف مضمار كرانجي الشهير يوم السبت آخر سباقاته

استضاف مضمار كرانجي الشهير يوم السبت آخر سباقاته مختتماً 24 عاماً من التألق، مقفلاً صفحات تاريخ نادي سنغافورة للخيول العشبية الذي يمتد لـ182 عاماً.

تأسس نادي سنغافورة تيرف كلوب في عام 1842، وكان من بين رعاته البارزين الملكة إليزابيث الثانية، وتوافد أكثر من 10 آلاف مراهن على المضمار في آخر مرة، قبل أن يعود الموقع إلى الحكومة.

وأدى تضاؤل الحضور الجماهيري ونقص الرعاة إلى سقوط المضمار الذي كان عظيماً في يوم من الأيام، وتم الإعلان العام الماضي عن قرار إعادة توظيف الموقع الذي تبلغ مساحته 124 هكتاراً في مساكن بأسعار معقولة بحلول عام 2027.





