منطق السنّ يحكم .. جيك بول يهزم مايك تايسون

حصل ذلك بإجماع الحكام في النزال الذي جرى صباح اليوم السبت

عاش المنطق المُتعلّق بالسنّ، وتغلب الملاكم واليوتيوبير جيك بول على الملاكم الاسطوري مايك تايسون، الذي يكبره بنحو ثلاين عاماً.



حصل ذلك بإجماع الحكام في النزال الذي جمع الملاكمين صباح اليوم السبت، حيث نال بول 79 نقطة مقابل 73 لمايك تايسون. حصل ذلك بإجماع الحكام في النزال الذي جمع الملاكمين صباح اليوم السبت، حيث نال بول 79 نقطة مقابل 73 لمايك تايسون.

ودخل بول إلى الحلبة في سيارة إلى جانب شقيقه لوجان، على أنغام In The Air Tonight، مرتدياً شورت فضيّ وقفازات وسترة تبلغ قيمتها مليون دولار، فيما دخل تايسون ببساطة، مع رداءLFGO وقفازات سوداء.

استطاع تايسون، البالغ 58 عاماً، الصمود في الجولات السبع أمام بول، الذي يتم عامه الـ28 في كانون الثاني - يناير المقبل لكن لياقته وأداؤه تراجعا بسرعة، ولم يتمكن في الجولة الأخيرة من الوقوف، وأنقذه جرس الختام.



