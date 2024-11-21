الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

فيديو - صفعت ابنتها على الحلبة .. ترامب يُعين مكماهون وزيرة للتعليم

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - صفعت ابنتها على الحلبة .. ترامب يُعين مكماهون وزيرة للتعليم
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-11-21 | 01:34
فيديو - صفعت ابنتها على الحلبة .. ترامب يُعين مكماهون وزيرة للتعليم

استعاد ناشطون فيديو لمكماهون داخل حلبة المصارعة

أثار قرار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتعيين ليندا مكماهون لمنصب وزيرة التعليم، ردود فعل بالجملة.
واستعاد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي فيديو لمكماهون داخل حلبة المصارعة للمحترفين (WWE) وهي تقوم بصفع ابنتها ستيفاني، وآخر لقيام المصارع كين بتمثيل ضربها، وثالث لتداخل المصارع ستيف أوستن معها.
ودرست مكماهون في جامعة شرق كارولينا، وكانت عضوا في مجلس التعليم لولاية كونيتيكت لعامين، وهي سيدة اعمال تولت منصب الرئيس التنفيذي لشركة "World Wrestling Entertainment" للمصارعة للمحترفين، التي أسستها مع زوجها فينس مكماهون.
وفي هذا الموقع، حققت مكماهون نجاحاً كبيراً، حيث حوّلت الشركة من شركة مصارعة ترفيهية صغيرة إلى إمبراطورية إعلامية، قبل استقالتها في العام 2009.



فيديو - صفعت ابنتها على الحلبة .. ترامب يُعين مكماهون وزيرة للتعليم

رياضة

رياضات متنوعة

دونالد ترامب

ليندا مكماهون

WWE

العودة الى الأعلى
Aljadeed
البطل الأولمبي يطارد اللصوص ويستعيد هاتفه !!

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

البطل الأولمبي يطارد اللصوص ويستعيد هاتفه !!
2024-11-19

البطل الأولمبي يطارد اللصوص ويستعيد هاتفه !!

لا يزال في حالة جيدة على الرغم من اعتزاله

2024-11-19

البطل الأولمبي يطارد اللصوص ويستعيد هاتفه !!

لا يزال في حالة جيدة على الرغم من اعتزاله

وفاة أحد أبرز نجوم الجولف في أوروبا
2024-11-18

وفاة أحد أبرز نجوم الجولف في أوروبا

تنافس لمدة ثلاثة عشر موسما في ملاعب الجولف الأوروبية

2024-11-18

وفاة أحد أبرز نجوم الجولف في أوروبا

تنافس لمدة ثلاثة عشر موسما في ملاعب الجولف الأوروبية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024