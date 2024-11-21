فيديو - صفعت ابنتها على الحلبة .. ترامب يُعين مكماهون وزيرة للتعليم

ليندا مكماهون، مرشحة #ترامب كوزيرة للتعليم كانت المديرة التنفيذية السابقة لشركة مصارعة المحترفين WWE 🤼‍♂️

بمجرد ترشيحها انتشرت لها فيديوهات من هذا النوع على وسائل التواصل 👇 pic.twitter.com/79Y9Wlmnxd — Rana Abtar - رنا أبتر (@Ranaabtar) November 20, 2024 يقال ان هذه

هي وزيرة التعليم في ادارة ترامب القادمة

ليندا ماكمنان

شريكةسابقة في WWE



ان كتب لنا البقاء

يبدو ان

امامنا ٤ اعوام من الكوميديا السوداء

pic.twitter.com/RSP5yANqTN — Hesham Naser_ هشام بن ناصر (@heshamnaser2012) November 20, 2024

أثار قرار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتعيين ليندا مكماهون لمنصب وزيرة التعليم، ردود فعل بالجملة.واستعاد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي فيديو لمكماهون داخل حلبة المصارعة للمحترفين (WWE) وهي تقوم بصفع ابنتها ستيفاني، وآخر لقيام المصارع كين بتمثيل ضربها، وثالث لتداخل المصارع ستيف أوستن معها.ودرست مكماهون في جامعة شرق كارولينا، وكانت عضوا في مجلس التعليم لولاية كونيتيكت لعامين، وهي سيدة اعمال تولت منصب الرئيس التنفيذي لشركة "World Wrestling Entertainment" للمصارعة للمحترفين، التي أسستها مع زوجها فينس مكماهون.وفي هذا الموقع، حققت مكماهون نجاحاً كبيراً، حيث حوّلت الشركة من شركة مصارعة ترفيهية صغيرة إلى إمبراطورية إعلامية، قبل استقالتها في العام 2009.