فيديو - صفعت ابنتها على الحلبة .. ترامب يُعين مكماهون وزيرة للتعليم

أثار قرار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بتعيين ليندا مكماهون لمنصب وزيرة التعليم، ردود فعل بالجملة.
واستعاد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي فيديو لمكماهون داخل حلبة المصارعة للمحترفين (WWE) وهي تقوم بصفع ابنتها ستيفاني، وآخر لقيام المصارع كين بتمثيل ضربها، وثالث لتداخل المصارع ستيف أوستن معها.
ودرست مكماهون في جامعة شرق كارولينا، وكانت عضوا في مجلس التعليم لولاية كونيتيكت لعامين، وهي سيدة اعمال تولت منصب الرئيس التنفيذي لشركة "World Wrestling Entertainment" للمصارعة للمحترفين، التي أسستها مع زوجها فينس مكماهون.
وفي هذا الموقع، حققت مكماهون نجاحاً كبيراً، حيث حوّلت الشركة من شركة مصارعة ترفيهية صغيرة إلى إمبراطورية إعلامية، قبل استقالتها في العام 2009.