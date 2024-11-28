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فيديو - مقاتلة تتهم منافستها بضربها في مكان حساس !!

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فيديو - مقاتلة تتهم منافستها بضربها في مكان حساس !!
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رياضات متنوعة

2024-11-28 | 02:00
فيديو - مقاتلة تتهم منافستها بضربها في مكان حساس !!

اشتكت البرازيلية التي خسرت بإجماع الحكام من سلوك منافستها

عانت لوانا بينهيرو من هزيمتها الثالثة على التوالي في MMA بعد خسارتها أمام الكندية جيليان روبرتسون في UFC Vegas 100 Fight Night في التاسع من تشرين الثاني - نوفمبر الفائت.
واشتكت البرازيلية، التي خسرت بإجماع الحكام، من سلوك منافستها "غير المحترم" أثناء القتال، وزعمت ان جيليان "The Savage" روبرتسون ضربتها بوحشية على "فتحة الشرج" بمرفقين عموديين يُعرفان باسم 12-6، وهي حركة ظلت غير قانونية لسنوات عديدة، ما تسبب لها بإصابات مؤلمة.
وجزمت بينهيرو أن منافستها "فعلت ذلك بشكل خبيث وبنوايا سيئة، ليس فقط أثناء الجولة، ولكن بعد انتهاء الوقت، اذ كررت الفعل مرة أخرى".
وأصرت بينهيرو، التي لم تكن قادرة على الجلوس دون ألم منذ هذه المعركة "لم يكن بإمكاني الجلوس بدون وسادة أو ثني ظهري، كانت تعرف أين كانت تضرب، في البداية، لم أستطع المشي والسعال والضحك والعطس، وكانت معاناة ... شعرت وكأنني أموت".
 
 
فيديو - مقاتلة تتهم منافستها بضربها في مكان حساس !!

رياضة

رياضات متنوعة

لوانا بينهيرو

جيليان روبرتسون

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