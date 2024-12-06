رقم قياسي روسي في أميركا في سنّ 19 عاماً

نجح اللاعب الروسي في تسجيل رقم قياسي في دوري الهوكي الأميركي

في سنّ 19 عاماً فقط، نجح لاعب الهوكي الروسي، ماتفي ميتشكوف، الذي يلعب لنادي فيلادلفيا فلايرز، في تسجيل رقم قياسي في دوري الهوكي الأميركي (NHL).

وأصبح اللاعب الروسي الشاب أصغر لاعب في تاريخ نادي فيلادلفيا يقدم ثلاث تمريرات حاسمة في مباراة واحدة خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه مع فلوريدا بانثرز.

كذلك، أصبح ميتشكوف، الذي انضم إلى قائمة فيلادلفيا في حزيران - يونيو 2024، أول وافد جديد في الدوري يصل إلى 20 نقطة هذا الموسم، حيث لعب المهاجم الروسي 24 مباراة، وسجل 22 نقطة و9 أهداف و13 تمريرة حاسمة.





