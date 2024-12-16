فيديو - اصطدام وارتجاج في المخ ينقل النجم للمستشفى

Scary scene in Houston as Dolphins WR Grant Dubose is taken off the field following a collision with Texans defender Calen Bullock. pic.twitter.com/lxPHovBfO8 — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) December 15, 2024

تم نقل جرانت دوبوس، المتلقي البالغ من العمر 23 عاما لفريق ميامي دولفينز، إلى المستشفى يوم أمس الأحد، بعد إصابة تسببت في ارتجاج في المخ، خلال مباراة فريقه ضد هيوستن تكساس في الأسبوع 15 من موسم اتحاد كرة القدم الأميركي.حدثت الإصابة في الربع الثالث، حين وصلت الكرة الى دوبوس، لكن كالين بولوك أوقفه حين خفض رأسه متسبباً عن غي قصد في تصادم من خوذة إلى خوذة، فوقع وارتدت مؤخرة رأسه الى الأرض، واستغرق الأمر من المسعفين أكثر من 10 دقائق لتثبيته في النقالة.بعد دقائق، أفاد فريق ميامي دولفينز أن لاعبه نقل إلى المستشفى في حالة مستقرة "تم استبعاد المتلقي جرانت دوبوس بسبب إصابة في الرأس، إنه في حالة مستقرة وتم نقله إلى مستشفى محلي لمزيد من التقييم".ووفقا لبيانات اتحاد كرة القدم الأميركي، تم تسجيل 44 ارتجاجا في المخ في التدريبات والألعاب خلال فترة ما قبل الموسم، ما دفع الى السعي لتحسين تقنية الخوذة، مع نماذج مخصصة، وتكييف العديد من قواعد اللعبة التي تهدف إلى تقليل سرعة وقوة التأثيرات بين اللاعبين.