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فيديو - اصطدام وارتجاج في المخ ينقل النجم للمستشفى

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فيديو - اصطدام وارتجاج في المخ ينقل النجم للمستشفى
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رياضات متنوعة

2024-12-16 | 01:51
فيديو - اصطدام وارتجاج في المخ ينقل النجم للمستشفى

خلال مباراة فريقه ضد هيوستن تكساس في الأسبوع 15 من موسم اتحاد كرة القدم الأميركي

تم نقل جرانت دوبوس، المتلقي البالغ من العمر 23 عاما لفريق ميامي دولفينز، إلى المستشفى يوم أمس الأحد، بعد إصابة تسببت في ارتجاج في المخ، خلال مباراة فريقه ضد هيوستن تكساس في الأسبوع 15 من موسم اتحاد كرة القدم الأميركي.
حدثت الإصابة في الربع الثالث، حين وصلت الكرة الى دوبوس، لكن كالين بولوك أوقفه حين خفض رأسه متسبباً عن غي قصد في تصادم من خوذة إلى خوذة، فوقع وارتدت مؤخرة رأسه الى الأرض، واستغرق الأمر من المسعفين أكثر من 10 دقائق لتثبيته في النقالة.
 بعد دقائق، أفاد فريق ميامي دولفينز أن لاعبه نقل إلى المستشفى في حالة مستقرة "تم استبعاد المتلقي جرانت دوبوس بسبب إصابة في الرأس، إنه في حالة مستقرة وتم نقله إلى مستشفى محلي لمزيد من التقييم".
ووفقا لبيانات اتحاد كرة القدم الأميركي، تم تسجيل 44 ارتجاجا في المخ في التدريبات والألعاب خلال فترة ما قبل الموسم، ما دفع الى السعي لتحسين تقنية الخوذة، مع نماذج مخصصة، وتكييف العديد من قواعد اللعبة التي تهدف إلى تقليل سرعة وقوة التأثيرات بين اللاعبين.



فيديو - اصطدام وارتجاج في المخ ينقل النجم للمستشفى

رياضة

رياضات متنوعة

جرانت دوبوس

ميامي دولفينز

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