تعميم من وزير الشباب والرياضة بشأن انتخابات الاتحادات الرياضية

التعميم رقم 12/1/2024 تاريخ 18 كانون الثاني 2024

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس التعميم رقم 12/1/2024 تاريخ 18 كانون الثاني 2024 الموجه الى الاتحادات الرياضية، فيما يتعلق بالانتخابات لهيئاتها الادارية وجاء فيه:

عطفاً على التعميم رقم 5/1/2024 تاريخ 13/8/2024، تعود الوزارة وتؤكد على وجوب اجراء انتخابات الاتحادات الرياضية سنداً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) التي تنص على "تُحدد مدة ولاية الهيئة الادارية بأربع سنوات على أن تجري الانتخابات بعد انتهاء الدورة الاولمبية الصيفية أقيمت أم لم تُقم"، مع مراعاة موعد انتخاب الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية، بحيث يجب أن تنتهي انتخابات كافة الاتحادات قبلها.

كما يتوجب على كافة الجمعيات التي تود المشاركة في العملية الانتخابية ارفاق نسخة صالحة عن الافادة الادارية مع كتاب التفويض.





