الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

أربع ميداليات للبنان في بطولة آسيا للشباب للـ MMA

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
أربع ميداليات للبنان في بطولة آسيا للشباب للـ MMA
A-
A+

رياضات متنوعة

2024-12-19 | 02:05
أربع ميداليات للبنان في بطولة آسيا للشباب للـ MMA

حقق منتخب لبنان لفنون القتال المختلطة (MMA) إنجازاً كبيراً في بطولة آسيا للشباب تحت إشراف IMMAF، حيث احتل المركز الثالث بين 18 دولة من جميع أنحاء القارة الصفراء وبمشاركة أكثر من 150 منافساً، وجاءت النتائج كالآتي:
⦁    فئة الشباب  A(16-17 عاماً):
⦁    أنجلينا نعيمي: الميدالية الذهبية في وزن 52 كلغ للسيدات.
⦁    تيو جلبوط: المركز الرابع في وزن 52 كلغ للرجال.
⦁    ماتيو بو شالا: المركز الخامس في وزن 52 كلغ للرجال.
⦁    فئة الشباب  B(14-15 عاماً):
⦁    جينيفر بستاني: الميدالية الذهبية في وزن 57 كلغ للسيدات.
⦁    ماريتا أبو فرحات: الميدالية الفضية في وزن 57 كلغ للسيدات.
⦁    فئة الشباب  C (12-13 عاماً):
⦁    ماركو بو شالا: الميدالية الذهبية في وزن 48 كلغ للرجال.
 

وحل الفريق اللبناني ثالثاً في الترتيب العام برصيد 3 ذهبيات وفضية، خلف كازاخستان (25 ميدالية: 8-8-9) وطاجكستان (13: 5-6-2)، وخلفه السعودية (3-0-3) والبحرين (2-4-7) وايران (1-0-1) وباكستان (فضية) والهند (برونزيتان) والعراق وأوزبكستان (برونزية).
 




أربع ميداليات للبنان في بطولة آسيا للشباب للـ MMA

رياضة

رياضات متنوعة

منتخب لبنان

فنون القتال المختلطة

MMA

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تعميم من وزير الشباب والرياضة بشأن انتخابات الاتحادات الرياضية

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

تعميم من وزير الشباب والرياضة بشأن انتخابات الاتحادات الرياضية
01:57

تعميم من وزير الشباب والرياضة بشأن انتخابات الاتحادات الرياضية

التعميم رقم 12/1/2024 تاريخ 18 كانون الثاني 2024

01:57

تعميم من وزير الشباب والرياضة بشأن انتخابات الاتحادات الرياضية

التعميم رقم 12/1/2024 تاريخ 18 كانون الثاني 2024

كلاّس تسلّم طلباً بتأجيل انتخابات اتحاد الملاكمة
01:54

كلاّس تسلّم طلباً بتأجيل انتخابات اتحاد الملاكمة

استقبل وفداً ضم رؤساء وممثلي 8 أندية ملاكمة

01:54

كلاّس تسلّم طلباً بتأجيل انتخابات اتحاد الملاكمة

استقبل وفداً ضم رؤساء وممثلي 8 أندية ملاكمة

فيديو - متزلج وجد نفسه بمواجهة خنزير برّي
2024-12-18

فيديو - متزلج وجد نفسه بمواجهة خنزير برّي

بالقرب من مجرى مائي خارج منصات التزلج

2024-12-18

فيديو - متزلج وجد نفسه بمواجهة خنزير برّي

بالقرب من مجرى مائي خارج منصات التزلج

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024