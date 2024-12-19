أربع ميداليات للبنان في بطولة آسيا للشباب للـ MMA

حقق منتخب لبنان لفنون القتال المختلطة (MMA) إنجازاً كبيراً في بطولة آسيا للشباب تحت إشراف IMMAF، حيث احتل المركز الثالث بين 18 دولة من جميع أنحاء القارة الصفراء وبمشاركة أكثر من 150 منافساً، وجاءت النتائج كالآتي:

⦁ فئة الشباب A(16-17 عاماً):

⦁ أنجلينا نعيمي: الميدالية الذهبية في وزن 52 كلغ للسيدات.

⦁ تيو جلبوط: المركز الرابع في وزن 52 كلغ للرجال.

⦁ ماتيو بو شالا: المركز الخامس في وزن 52 كلغ للرجال.

⦁ فئة الشباب B(14-15 عاماً):

⦁ جينيفر بستاني: الميدالية الذهبية في وزن 57 كلغ للسيدات.

⦁ ماريتا أبو فرحات: الميدالية الفضية في وزن 57 كلغ للسيدات.

⦁ فئة الشباب C (12-13 عاماً):

⦁ ماركو بو شالا: الميدالية الذهبية في وزن 48 كلغ للرجال.



وحل الفريق اللبناني ثالثاً في الترتيب العام برصيد 3 ذهبيات وفضية، خلف كازاخستان (25 ميدالية: 8-8-9) وطاجكستان (13: 5-6-2)، وخلفه السعودية (3-0-3) والبحرين (2-4-7) وايران (1-0-1) وباكستان (فضية) والهند (برونزيتان) والعراق وأوزبكستان (برونزية). وحل الفريق اللبناني ثالثاً في الترتيب العام برصيد 3 ذهبيات وفضية، خلف كازاخستان (25 ميدالية: 8-8-9) وطاجكستان (13: 5-6-2)، وخلفه السعودية (3-0-3) والبحرين (2-4-7) وايران (1-0-1) وباكستان (فضية) والهند (برونزيتان) والعراق وأوزبكستان (برونزية).









