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وفاة بطل العالم عن 35 عاماً والسبب مجهول

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وفاة بطل العالم عن 35 عاماً والسبب مجهول
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رياضات متنوعة

2024-12-28 | 07:34
وفاة بطل العالم عن 35 عاماً والسبب مجهول

بعد مسيرة خاض خلالها 22 نزالاً فاز في 19 منها وخسر ثلاثة

أعلن شافر سميث، مدير أعمال الملاكم البورتوريكي بول بامبا، أن موكّله توفي، عن 35 عاماً، بعد مسيرة خاض خلالها 22 نزالاً، فاز في 19 منها وخسر ثلاثة، وكتب عبر منصة إنستغرام "كان بول فردا رائعاً ألهم الكثيرين بدوافعه وتصميمه الاستثنائيين".
وأصدرت عائلة الملاكم الذي خاض أول نزال احترافي في العام 2021 بياناً جاء فيه "مصدومون من هذه الخسارة، ونأمل احترام خصوصيتنا خلال هذا الوقت العصيب".
ولم يتم الكشف عن سبب وفاة الملاكم، بعد أسبوع فقط من فوزه باللقب الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية في وزن 90.71 كيلوغرام، اثر تغلبه على المكسيكي روخيليو ميدينا لونا بالضربة الفنية القاضية، في 21 كانون الاول - ديسمبر الجاري.



وفاة بطل العالم عن 35 عاماً والسبب مجهول

رياضة

رياضات متنوعة

شافر سميث

بول بامبا

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