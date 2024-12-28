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طرد أشهر لاعبي الشطرنج والسبب .. بنطلون جينز !!

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طرد أشهر لاعبي الشطرنج والسبب .. بنطلون جينز !!
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رياضات متنوعة

2024-12-28 | 07:36
طرد أشهر لاعبي الشطرنج والسبب .. بنطلون جينز !!

استبعد من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف

أعلن الاتحاد الدولي للشطرنج قراره بتغريم بطل العالم خمس مرات، النرويجي ماغنوس كارلسن، لأول مرة في مسيرته، واستبعاده من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف، الجارية في مدينة نيويورك الأميركية.
وقرر الاتحاد تغريم كارلسن، البالغ 34 عاماً، 200 دولار ثم استبعاده لرفضه الامتثال لقواعد اللباس الخاصة بالمسابقات، واصراره على المشاركة في بطولة العالم وهو يرتدي "الجينز المحظور صراحة" بموجب لوائح البطولة.
ووافق اللاعب النرويجي الشهير على ارتداء الزي الرسمي، ولكن اعتبارا من اليوم التالي، ما أدى إلى استبعاده، وأكد الاتحاد الدولي للشطرنج في بيان "انتهك السيد ماغنوس كارلسن قواعد اللباس من خلال ارتداء الجينز، وهو أمر محظور صراحة بموجب اللوائح، وأبلغ كبير المحكمين السيد كارلسن بالانتهاك، وأصدر غرامة قدرها 200 دولار أميركي".
ورد كارلسن أنه "سئمت جدا من سياسات الاتحاد الدولي للشطرنج، ولا أريد المزيد من هذا، كما لا أريد أن أفعل أي شيء متعلق بهم، اعتذر من الجميع، ربما يكون المبدأ غبيا، لكنني لا أعتقد أنه ممتع على الإطلاق".






طرد أشهر لاعبي الشطرنج والسبب .. بنطلون جينز !!

رياضة

رياضات متنوعة

الاتحاد الدولي للشطرنج

ماغنوس كارلسن

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