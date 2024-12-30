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تعميم للوزير كلاس بشأن قيام شركات بتنظيم أنشطة

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تعميم للوزير كلاس بشأن قيام شركات بتنظيم أنشطة
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رياضات متنوعة

2024-12-30 | 08:32
تعميم للوزير كلاس بشأن قيام شركات بتنظيم أنشطة

التعميم رقم 13/1/2024 تاريخ 26 كانون الأول 2024

أصدر وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلّاس التعميم رقم 13/1/2024 تاريخ 26 كانون الأول 2024، وجاء فيه:
تبين في الآونة الأخيرة قيام بعض الشركات والمنظمات ذات الأهداف الربحية بتنظيم بطولات رياضية، ولدى التدقيق تبين أنها مسجلة في السجل التجاري وضمنت موضوعها القيام بتنظيم وتحكيم بطولات رياضية والقيام بدورات إعداد وتدريب وإصدار شهادات بهذا الخصوص.
يهم الوزارة أن توضح ما يلي:
أولاً: إن صلاحية الاعداد والتدريب وإصدار الشهادات هي محصورة بالاتحادات الرياضية وبوزارة الشباب والرياضة.
ثانياً: تؤكد الوزارة على آلية تنفيذ هذه الدورات بحيث تتم تحت إشراف الاتحادات المختصة وبعد موافقة وزارة الشباب والرياضة.
ثالثاً: يحظر على أية جمعية رياضية القيام بهذه الأعمال الربحية تحت أي مسمى كان، كما يحظر عليها التعاون أو المشاركة بأي شكل كان مع هذه الشركات والمنظمات وذلك تحت طائلة إلغاء الترخيص.



تعميم للوزير كلاس بشأن قيام شركات بتنظيم أنشطة

رياضة

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الدكتور جورج كلّاس

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