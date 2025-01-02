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فيديو - تدّخل الحكم فنال سيلاً من اللكمات

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فيديو - تدّخل الحكم فنال سيلاً من اللكمات
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رياضات متنوعة

2025-01-02 | 01:09
فيديو - تدّخل الحكم فنال سيلاً من اللكمات

خلال نزال استعراضي جرى في مدينة سايتاما اليابانية

خلال نزال استعراضي جرى في مدينة سايتاما اليابانية ضمن بطولة " "RIZIN 49ووفق قواعد الملاكمة - مُعدّلة، حصل شجار تعرّض أثنائه الحكم للضرب.
جمع النزال أيقونة الرياضات القتالية اليابانية روكيا أنبو ونجم الكيك بوكسينغ الإيراني سينا كريميان الذي حل بديلا للملاكم الشهير رايان غارسيا.
وفي الجولة السادسة من هذا النزال الاستعراضي، خرق كريميان القواعد المتفق عليها، حين وجّه الى منافسه لكمة خلفية بعد الدوران، فردّ أنبو بضربة مماثلة، ما أدى الى شجار وفوضى، وسعي من الحكم للتدخل، فكان نصيبه تلقي عدة لكمات.
وتدخل الأمن ونجح رجاله في ايقاف الشجار، ليستأنف النزال وينتهي الى فوز روكيا أنبو بالنقاط بنتيجة (60-54).


فيديو - تدّخل الحكم فنال سيلاً من اللكمات

رياضة

رياضات متنوعة

روكيا أنبو

سينا كريميان

رايان غارسيا

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