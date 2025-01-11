الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

العثور على رفات متزلج اختفى قبل 58 عاماً

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
العثور على رفات متزلج اختفى قبل 58 عاماً
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-01-11 | 06:46
العثور على رفات متزلج اختفى قبل 58 عاماً

كشفت تحاليل الحمض النووي عن هوية رجل اختفى عام 1967

كشفت تحاليل الحمض النووي عن هوية رجل اختفى في جبال تيرول النمساوية عام 1967، ولم يتم العثور على رفاته حتى العام الماضي.
كان هذا الرجل من منطقة بادن فورتمبيرغ الألمانية، يبلغ من العمر 30 عاما، عندما تعرض لحادث، واختفى أثناء التزلج الريفي في وادي روتموس، في منطقة تيرول النمساوية.
وأفادت وكالة الأنباء النمساوية أن الرجل سقط في شق في نهر جليدي على ارتفاع حوالي 3200 متراً، وظل مفقودا حتى تم العثور على عدة عظام في آب - أغسطس من العام الماضي، بما في ذلك الجزء السفلي من ساق وقدم.
تم العثور على الحطام في نقطة أخرى على بعد عدة كيلومترات، وعلى عمق حوالي 700 متراً تحت المستوى الذي يُعتقد أن الحادث وقع فيه.
وخلص معهد الطب الشرعي في جامعة إنسبروك في البداية، إلى أن العديد من البقايا التي عثر عليها تعود لحيوانات، لكن الاختبارات الجينية الجديدة، جعلت من الممكن تحديد أن القدم والساق بشرية، وتم تحديد هوية المتوفى، ووفقا للشرطة الألمانية، ليس للرجل أقارب على قيد الحياة.






العثور على رفات متزلج اختفى قبل 58 عاماً

رياضة

رياضات متنوعة

جبال تيرول

جامعة إنسبروك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - قفزة تاريخية من أعلى مبنى في نصف الكرة الجنوبي

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - قفزة تاريخية من أعلى مبنى في نصف الكرة الجنوبي
06:44

فيديو - قفزة تاريخية من أعلى مبنى في نصف الكرة الجنوبي

قفزتان متتاليتان من أعلى برج أوتوغراف في جاكرتا

06:44

فيديو - قفزة تاريخية من أعلى مبنى في نصف الكرة الجنوبي

قفزتان متتاليتان من أعلى برج أوتوغراف في جاكرتا

أشهر ملاكمة على الإطلاق .. كلاريسا شيلدز تتحدى جيك بول مجدداً
2025-01-10

أشهر ملاكمة على الإطلاق .. كلاريسا شيلدز تتحدى جيك بول مجدداً

تستمر الحرب بين كلاريسا شيلدز واليوتيوبير والملاكم جيك بول

2025-01-10

أشهر ملاكمة على الإطلاق .. كلاريسا شيلدز تتحدى جيك بول مجدداً

تستمر الحرب بين كلاريسا شيلدز واليوتيوبير والملاكم جيك بول

وفاة بطل اللياقة البدنية واليوتيوبير الشهير بسنّ 34 عاماً
2025-01-09

وفاة بطل اللياقة البدنية واليوتيوبير الشهير بسنّ 34 عاماً

عالم اللياقة البدنية في حالة حداد بعد وفاة بارك سونغ هيون

2025-01-09

وفاة بطل اللياقة البدنية واليوتيوبير الشهير بسنّ 34 عاماً

عالم اللياقة البدنية في حالة حداد بعد وفاة بارك سونغ هيون

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025