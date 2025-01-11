العثور على رفات متزلج اختفى قبل 58 عاماً

كشفت تحاليل الحمض النووي عن هوية رجل اختفى عام 1967

كشفت تحاليل الحمض النووي عن هوية رجل اختفى في جبال تيرول النمساوية عام 1967، ولم يتم العثور على رفاته حتى العام الماضي.

كان هذا الرجل من منطقة بادن فورتمبيرغ الألمانية، يبلغ من العمر 30 عاما، عندما تعرض لحادث، واختفى أثناء التزلج الريفي في وادي روتموس، في منطقة تيرول النمساوية.

وأفادت وكالة الأنباء النمساوية أن الرجل سقط في شق في نهر جليدي على ارتفاع حوالي 3200 متراً، وظل مفقودا حتى تم العثور على عدة عظام في آب - أغسطس من العام الماضي، بما في ذلك الجزء السفلي من ساق وقدم.

تم العثور على الحطام في نقطة أخرى على بعد عدة كيلومترات، وعلى عمق حوالي 700 متراً تحت المستوى الذي يُعتقد أن الحادث وقع فيه.

وخلص معهد الطب الشرعي في جامعة إنسبروك في البداية، إلى أن العديد من البقايا التي عثر عليها تعود لحيوانات، لكن الاختبارات الجينية الجديدة، جعلت من الممكن تحديد أن القدم والساق بشرية، وتم تحديد هوية المتوفى، ووفقا للشرطة الألمانية، ليس للرجل أقارب على قيد الحياة.













