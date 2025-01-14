وفاة بطلة شابة يفجع الرياضة الجزائرية

تُوّجت بطلة للجزائر للمرة الثانية على التوالي نهاية الشهر الماضي

فُجعت الرياضة الجزائرية أول أمس الأحد، بوفاة البطلة في رياضة الكاراتيه، بوشوارب سلسبيل ملاك، عن 18 عاماً.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في أم البواقي، رحيل الشابة التي تُوّجت بطلة للجزائر للمرة الثانية على التوالي نهاية الشهر الماضي، في منزلها في عين مليلة، حسبما أعلنته.

ونعت اللجنة الأولمبية الجزائرية البطلة ببيان جاء فيه "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة بطلة الجزائر لرياضة الكاراتيه كوشيكي بوشوارب ملاك سلسبيل، وبهذا المصاب الجلل يتقدم السيد عبد الرحمان حماد رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية باسم كل أعضاء اللجنة الأولمبية، بأخلص وأعمق التعازي والمواساة سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء وأن يسكنها جنات الخلود ويلحقها بالصديقين والفائزين ويلهم ذويها وأقربائها وكل العائلة الرياضية جميل الصبر والسلوان".







