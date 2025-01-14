بطلة أوكرانيّة تفرّ الى روسيا وتروي قصتها

بعد أن تم تجنيدها قسرا في الحرس الوطني الأوكراني

نشرت قناة (RT) الروسية تقريراً عن هرب بطلة أوكرانيا في رياضة التجديف أربع مرات، لاريسا جالينسكايا، من بلادها، ولجوءها إلى روسيا، بعد أن تم تجنيدها قسرا في الحرس الوطني الأوكراني.

وقالت جالينسكايا "كانت المهمة ببساطة هي توفير المال للهروب من أوكرانيا، ولم يكن هذا الأمر سهلا، حيث كانت الرشوة تمارس في الوحدة التي كنت أعمل بها، وكان لابد من تسليم نصف المبلغ الذي يتم تحويله لي تقريبا إلى الضباط".

وأضافت "اليوم، يصف الكثيرون أفعالي بأنها هروب، لكنني أعتبرها عودة إلى وطني، فأنا روسية الجنسية، ومسقط رأسي هو بريمورسك في منطقة زابوروجيه في روسيا، وكنت دائما أتحدث الروسية، وأنهيت دراستي في مدرسة ألكسندر بوشكين في زابوروجيه".

وتابعت "من أجل الانتقال إلى روسيا والهروب من أوكرانيا، استغرق الأمر وقتا طويلا لتجنب إثارة الشكوك في الوحدة العسكرية".

وقالت "منذ ربيع العام 2024، تم منح العسكريات إجازات مع الحق في السفر إلى الخارج، وخاصة عن طريق الرحلات السياحية، الأمر الذي لعب دورا لصالحي، حيث اشتريت تذكرة إلى جمهورية التشيك، وذكرت في الطلب أنني سأقضي اجازتي هناك".

وأضافت "حصلت على جواز سفر ثان دون إخطار الوحدة العسكرية، وباستخدامه عبرت الحدود لاحقاً، وبمساعدة أصدقاء من روسيا، وجدت شركات نقل من لفيف إلى بولندا، ثم وجدت شركات نقل عبر الحدود البولندية - البيلاروسية، وبمساعدة من أصدقائي من روسيا اشتريت تذكرة طائرة من مينسك إلى موسكو".

















