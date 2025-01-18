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وفاة لاعب مصري ناشيء في الملعب

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وفاة لاعب مصري ناشيء في الملعب
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رياضات متنوعة

2025-01-18 | 04:25
وفاة لاعب مصري ناشيء في الملعب

نعى الاتحاد المصري للاسكواش لاعبه الناشيء

نعى الاتحاد المصري للاسكواش لاعبه الناشيء محمد يحيى سباعي، الذي توفى أمس الجمعة، بعد تعرضه لأزمة صحية، خلال مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي.
وتوفي لاعب نادي الشمس للاسكواش على أرض الملعب إثر أزمة صحية مفاجئة، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمانه اليوم السبت في مسجد الشرطة في التجمع الأول، ثم وري الثرى.
ونعى الاتحاد المصري للإسكواش اللاعب في بيان جاء فيه "ينعى الاتحاد المصري للإسكواش، ببالغ الحزن والأسى، اللاعب محمد يحيى سباعي، والذي وافته المنية خلال فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي، وبناء عليه قرر مجلس إدارة الاتحاد تعليق النشاط الرياضي لمدة 3 أيام حدادا على روح الفقيد، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء والصبر والسلوان".


وفاة لاعب مصري ناشيء في الملعب

رياضة

رياضات متنوعة

الاتحاد المصري للاسكواش

محمد يحيى سباعي

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