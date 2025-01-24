ايقاف ابن عم حبيب نورمحمدوف في كاليفورنيا

ايقاف بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي عمر نورمحمدوف

أعلنت لجنة ولاية كاليفورنيا الرياضية، ايقاف بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي عمر نورمحمدوف، عن المشاركة في المنافسات لمدة ستة أشهر، لأسباب طبية.

وتعرض نورمحمدوف، ابن عم البطل السابق في UFC حبيب نورمحمدوف، لكسر في إصبع السبابة في يده اليسرى خلال النزال الذي خسره أمام الجورجي ميراب دفاليشفيلي ضمن دورة (UFC 311).

وسيكون المقاتل الروسي قادرا على تقليص فترة الإيقاف إذا حصل على شهادة صحية من طبيبه المعالج، بعدما تعرض لهزيمة أولى في مسيرته، تلت 18 انتصاراً بموجب قواعد الفنون القتالية المختلطة.







