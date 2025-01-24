عدّاء كيني يفوز بسباق ماراثون منتعلاً الصندل !!

خضعت الأحذية التي ينتعلها أفضل الرياضيين لتطور كبير في التصميم والمواد

في السنوات الأخيرة، خضعت الأحذية التي ينتعلها أفضل الرياضيين في العالم، خاصة في سباقات المسافات الطويلة والمتوسطة، لتطور كبير في التصميم والمواد، وتغييرات عميقة، في ما يسمى بـ"حرب الأحذية" بين العلامات التجارية الرياضية.

وأجبر الاتحاد الدولي لألعاب القوى على تنظيم القيود التي تؤثر على سمك النعل (40 ملم كحد أقصى) واستخدام الألواح الصلبة (من أي مادة)، من بين جوانب أخرى، بالنظر إلى أن التفاعل الأكبر للعديد من النماذج، ما أدى إلى تحسينات يمكن أن تصل إلى حوالي 3٪.

الآن، مع اتخاذ خطوة إلى الأمام، صممت شركة Vingrun التايلاندية صنادل بألواح كربونية خصيصا لسباقات المسافات الطويلة.

وعلى الرغم من أنها لا تزال في مرحلة الاختبار، فقد أظهر الكيني بارناباس كيبليمو تنوع هذه الأحذية بعد فوزه بماراثون خون كاين في تايلاند.

فاز عداء الماراثون في وقت بلغ 2:18:55، وهي نتيجة رائعة للإطلاق المرتقب للصنادل، التي سيتم بيعها في آذار - مارس بسعر يبدأ من 169 دولارا.









