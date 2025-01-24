فضيحة جنسية وحياة مرتبكة .. سرايا في إجازة من المصارعة

ليست بداية جيدة للعام الجديد لبطلة المصارعة سرايا

ليست بداية جيدة للعام الجديد لبطلة المصارعة سرايا، حيث أن الاكتشافات حول حياتها الخاصة هزت حياة النجمة البريطانية ، التي دخلت الحلبة في AEW وأصبحت سابقا نجمة عالمية في WWE باسم Paige، وبينها فضيحة جنسية في عام 2017.

فقد أعلن ان نجمة المصارعة، البالغة من العمر 32 عاما، انفصلت عن المغني روني رادكي بعد ست سنوات معا.

ودع الثنائي علاقتهما الرومانسية بعد أكثر من نصف عقد، على الرغم من عدم تقديم سبب للانفصال، وقالت أنها حصلت على بعض الوقت لإجازة "لأسباب شخصية" غير محددة.

ردت سرايا على معجب انتقدها لارتدائها سترة ستيف أوستن "Stone Cold"، بينما اقترح مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا قد يكون سبب غيابها، فقالت "أنت أحمق جدا ... طلبت إجازة لأول مرة في مسيرتي لأسباب شخصية، أنا أيضا امرأة تبلغ من العمر 32 عاما، ويمكنني ارتداء أي شيء أريده".







