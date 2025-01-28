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المبرقع يعلن إنطلاق "بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية" و"مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب"

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رياضات متنوعة

2025-01-27 | 21:28
المبرقع يعلن إنطلاق "بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية" و"مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب"

بعد مرور ٣٧ عاماً على احتضان بغداد هذا الاجتماع الوزاري العربي الهام

أعلن وزير الشباب والرياضة العراقي الدكتور أحمد المبرقع، انطلاق فعاليات "بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية" و"الدورة ٤٨ لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب"، بدءاً من يوم الخميس المقبل، وذلك بعد مرور ٣٧ عاماً على احتضان بغداد هذا الاجتماع الوزاري العربي الهام.
واكد ذلك على مكانة العراق وأهميته من الناحية الجيوسياسية، ودوره الرياضي والمعرفي والحضاري، وأنه بلد سلام وتعايش.
وأشار المبرقع في مؤتمر صحفي إلى انعقاد اربع اجتماعات خلال الدورة الـ٤٨ لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، هي اللجان الشبابية والرياضية والمالية والمكتب التنفيذي، حيث تُناقش لائحة المقترحات المقدّمة من مختلف الدول، واستراتيجيات تطوير الرياضة العربية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، فضلاً عن نقاط أخرى مثبتة في أجندة الاجتماعات.
وقال وزير الشباب والرياضة العراقي ان فعاليات بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية ٢٠٢٥، تنطلق يوم الخميس المقبل، وتركز على تأثير الرياضة في حياتنا، وتتضمن السياحة الرياضية التي تروج العراق كوجهة رياضية، والمعلق الرياضي، وحوكمة الرياضة، والألعاب التراثية، والمؤتمر العلمي العربي للاستثمار الرياضي.



المبرقع يعلن إنطلاق "بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية" و"مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب"

رياضة

رياضات متنوعة

أحمد المبرقع

بغداد عاصمة الثقافة الرياضية العربية

مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

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