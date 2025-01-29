مقتل مُشجّع في جامعة كولورادو بسبب مطرقة !!

بطولة ألعاب القوى أقيمت في جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأميركية

ذكرت محطة CPR الإخبارية الأميركية، أن المطرقة التي ألقاها بشكل خاطئ أحد المتنافسين في بطولة ألعاب القوى التي أقيمت في جامعة كولورادو في الولايات المتحدة الأميركية، أدت الى مقتل متفرج.

فقد اخترقت المطرقة الحواجز الوقائية، وسقطت على المتفرجين، وأصابت رجلاً يبلغ من العمر 57 عاماً بضربة قاتلة، ولم ينفع وصول سيارة الإسعاف، ونقل الرجل الى المستشفى، اذ لم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

وفتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث، وأكد ممثلو الجامعة أن مثل هذه الحوادث لم تحصل من قبل، وقالت رئيسة الجامعة جينيفر سوبانيت "نحن في حالة صدمة من هذا الحادث المروع".







