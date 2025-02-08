ألفاريز يوقع عقداً مع تركي آل الشيخ وينقل نزالاته إلى السعودية

سيحظى كانيلو ألفاريز بنهاية فريدة وتاريخيّة لمسيرته كمحترف

سيحظى كانيلو ألفاريز بنهاية فريدة وتاريخيّة لمسيرته كمحترف، إذ تشير التقارير إلى أنّ الملاكم المكسيكي قد وقّع عقداً مع تركي آل الشيخ.

ويعدّ هذا العقد لحظة فاصلة في مسيرة ابن مدينة جوادالاخارا، حيث تضمن خوض أربع نزالات، ثلاثة منها في السعودية، حيث سيغادر كانيلو ألفاريز الولايات المتحدة الأميركية، التي أصبحت أرضه المعتادة لخوض نزالين كل عام، وسيتخذ من مدينة الرياض موطناً جديداً له لخوض نزالاته في عامي 2025 و2026.







