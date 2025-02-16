إمرأة تفقد ذراعيها في هجوم لسمكة قرش

أثناء قضاء إجازة في جزر تركس وكايكوس في البحر الكاريبي

فقدت امرأة كندية، تبلغ من العمر 55 عاماً، كلتا يديها، بعد تعرضها لهجوم من سمكة قرش، أثناء قضاء إجازة في جزر تركس وكايكوس في البحر الكاريبي.

وكانت السائحة تقف على الشاطيء، ثم اقتربت كثيراً نحو المياه وهي تحاول التقاط صورة، وقد حاول زوجها إيقاف القرش دون جدوى.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة المرأة ملقاة على الشاطئ مع العديد من الأشخاص من حولها، وهم يحاولون وقف النزيف الناجم عن هجوم القرش.

وذكرت حكومة جزر تركس وكايكوس في بيان صحفي "يقدر طول القرش بحوالي 1.80 متراً، وتبين أن السائحة حاولت الاقتراب من المياه الضحلة لالتقاط الصور".









