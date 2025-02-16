الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

إمرأة تفقد ذراعيها في هجوم لسمكة قرش

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إمرأة تفقد ذراعيها في هجوم لسمكة قرش
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-02-16 | 04:42
إمرأة تفقد ذراعيها في هجوم لسمكة قرش

أثناء قضاء إجازة في جزر تركس وكايكوس في البحر الكاريبي

فقدت امرأة كندية، تبلغ من العمر 55 عاماً، كلتا يديها، بعد تعرضها لهجوم من سمكة قرش، أثناء قضاء إجازة في جزر تركس وكايكوس في البحر الكاريبي.
وكانت السائحة تقف على الشاطيء، ثم اقتربت كثيراً نحو المياه وهي تحاول التقاط صورة، وقد حاول زوجها إيقاف القرش دون جدوى.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة المرأة ملقاة على الشاطئ مع العديد من الأشخاص من حولها، وهم يحاولون وقف النزيف الناجم عن هجوم القرش.
وذكرت حكومة جزر تركس وكايكوس في بيان صحفي "يقدر طول القرش بحوالي 1.80 متراً، وتبين أن السائحة حاولت الاقتراب من المياه الضحلة لالتقاط الصور".




إمرأة تفقد ذراعيها في هجوم لسمكة قرش

رياضة

رياضات متنوعة

جزر تركس وكايكوس

البحر الكاريبي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لوغان بول يدعو ليونيل ميسي الى نزال في الملاكمة

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

لوغان بول يدعو ليونيل ميسي الى نزال في الملاكمة
2025-02-15

لوغان بول يدعو ليونيل ميسي الى نزال في الملاكمة

جاء الطلب في ظل النزاع القانوني القائم بين بول وميسي

2025-02-15

لوغان بول يدعو ليونيل ميسي الى نزال في الملاكمة

جاء الطلب في ظل النزاع القانوني القائم بين بول وميسي

تسلّم وتسليم في وزارة الشباب والرياضة بين كلّاس وبيراقداريان
2025-02-13

تسلّم وتسليم في وزارة الشباب والرياضة بين كلّاس وبيراقداريان

مراسم التسلّم والتسليم بين وزير الشباب والرياضة السابق الدكتور جورج كلّاس والوزيرة الجديدة الدكتورة نورا بيراقداريان

2025-02-13

تسلّم وتسليم في وزارة الشباب والرياضة بين كلّاس وبيراقداريان

مراسم التسلّم والتسليم بين وزير الشباب والرياضة السابق الدكتور جورج كلّاس والوزيرة الجديدة الدكتورة نورا بيراقداريان

هكذا ردّت إيمان خليف على الاتحاد الدولي للملاكمة
2025-02-13

هكذا ردّت إيمان خليف على الاتحاد الدولي للملاكمة

عادت إيمان خليف إلى واجهة الأخبار

2025-02-13

هكذا ردّت إيمان خليف على الاتحاد الدولي للملاكمة

عادت إيمان خليف إلى واجهة الأخبار

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025