فيديو - محاكمة الملاكم الذي قتل بائع زهور بسبب صورة في أنطاليا

Tek yumrukla komalık etti, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor...



📌 Saldırgan Kıvanç Ş.'nin yabancı uyruklu eşi, sosyal medya hesabında çiçek buketi fotoğrafı paylaştı. Yumruk darbesiyle yere serilen Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi bu fotoğrafın ekran görüntüsünü… pic.twitter.com/pEOlS04Kmi — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) October 15, 2024

قبل النطق بالحُكم، شهدت تركيا نهاية الاسبوع الفائت، الجولة الاولى من محاكمة الملاكم كيفانش سينسوز، البالغ 32 عاماً، بتهمة قتل بائع زهور، في قصة تحولت الى قضية رأي عام.فقد تورط كيفانش في الاعتداء على بائع الزهور أشرف يونس يلدريسي، البالغ 29 عاماً، في تشرين الاول - أكتوبر 2024، بسبب مشاركة الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصورة باقة صممتها زوجة الملاكم.ودخل الملاكم محل الزهور في أنطاليا غاضبا وهو يقول "لماذا تسرق عمل زوجتي؟"، ورصدت الكاميرات تسديده لكمة قوية بقبضة يده اليمنى على رأس البائع، ما أوقعه أرضاً، ثم قام بركله ثلاث مرات، ووجه له لكمات وهو ملقى على الأرض.ومع تدخل عم الضحية، شوهد الملاكم وهو يحتضن رأس يلدريسي ويقول "ماذا فعلت، يا إلهي"، ليتم نقل يلدريسي إلى المستشفى، حيث ما لبث أن توفي بعد أسبوع، بسبب كسور في الجمجمة ونزيف داخلي في الدماغ، كما تبين لاحقا أن شقيقة البائع هي التي نشرت صورة باقة صممتها دارا، زوجة الملاكم.