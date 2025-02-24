الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - محاكمة الملاكم الذي قتل بائع زهور بسبب صورة في أنطاليا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - محاكمة الملاكم الذي قتل بائع زهور بسبب صورة في أنطاليا
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-02-24 | 00:54
فيديو - محاكمة الملاكم الذي قتل بائع زهور بسبب صورة في أنطاليا

في قصة تحولت الى قضية رأي عام

قبل النطق بالحُكم، شهدت تركيا نهاية الاسبوع الفائت، الجولة الاولى من محاكمة الملاكم كيفانش سينسوز، البالغ 32 عاماً، بتهمة قتل بائع زهور، في قصة تحولت الى قضية رأي عام.
فقد تورط كيفانش في الاعتداء على بائع الزهور أشرف يونس يلدريسي، البالغ 29 عاماً، في تشرين الاول - أكتوبر 2024، بسبب مشاركة الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصورة باقة صممتها زوجة الملاكم.
ودخل الملاكم محل الزهور في أنطاليا غاضبا وهو يقول "لماذا تسرق عمل زوجتي؟"، ورصدت الكاميرات تسديده لكمة قوية بقبضة يده اليمنى على رأس البائع، ما أوقعه أرضاً، ثم قام بركله ثلاث مرات، ووجه له لكمات وهو ملقى على الأرض.
ومع تدخل عم الضحية، شوهد الملاكم وهو يحتضن رأس يلدريسي ويقول "ماذا فعلت، يا إلهي"، ليتم نقل يلدريسي إلى المستشفى، حيث ما لبث أن توفي بعد أسبوع، بسبب كسور في الجمجمة ونزيف داخلي في الدماغ، كما تبين لاحقا أن شقيقة البائع هي التي نشرت صورة باقة صممتها دارا، زوجة الملاكم.




فيديو - محاكمة الملاكم الذي قتل بائع زهور بسبب صورة في أنطاليا

رياضة

رياضات متنوعة

كيفانش سينسوز

أشرف يونس يلدريسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المُبرقع زار بيراقداريان وبحثا إطلاق الصندوق المخصص لتأهيل المنشآت التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي
سفير الهند يعد بيراقداريان بتأهيل منشأة دمّرها العدوان

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

مقتل بطل كمال الأجسام في حمّام حانة في مكسيكو
02:11

مقتل بطل كمال الأجسام في حمّام حانة في مكسيكو

تم العثور على نجم كمال الأجسام الشهير ميتا في حمام حانة

02:11

مقتل بطل كمال الأجسام في حمّام حانة في مكسيكو

تم العثور على نجم كمال الأجسام الشهير ميتا في حمام حانة

المُبرقع زار بيراقداريان وبحثا إطلاق الصندوق المخصص لتأهيل المنشآت التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي
06:41

المُبرقع زار بيراقداريان وبحثا إطلاق الصندوق المخصص لتأهيل المنشآت التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي

إنشاء صندوق لتأهيل المنشآت الرياضية والشبابية التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزّة

06:41

المُبرقع زار بيراقداريان وبحثا إطلاق الصندوق المخصص لتأهيل المنشآت التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي

إنشاء صندوق لتأهيل المنشآت الرياضية والشبابية التي تضررت بفعل العدوان الاسرائيلي على لبنان وغزّة

سفير الهند يعد بيراقداريان بتأهيل منشأة دمّرها العدوان
2025-02-22

سفير الهند يعد بيراقداريان بتأهيل منشأة دمّرها العدوان

بحثت بيراقداريان مع ضيفها سُبل التعاون بين البلدين

2025-02-22

سفير الهند يعد بيراقداريان بتأهيل منشأة دمّرها العدوان

بحثت بيراقداريان مع ضيفها سُبل التعاون بين البلدين

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025