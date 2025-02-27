والد لاعب دفع جدّ الحكم الشاب وتسبب في مقتله !!

هجوم في مباراة أدى الى انهاء حياة أحد أشهر المشجعين

تجمع أكثر من ألف شخص خارج مبنى البلدية في أو جروف (إسبانيا) لإدانة هجوم في مباراة كرة يد أدى الى انهاء حياة أحد أشهر المشجعين هناك.

في الخامس عشر من كانون الأول - ديسبمر الفائت، جاء أندريس ريكو، 68 عاماً، لحضور حفيده، وهو حكم لمباراة كرة اليد بين سانكسينسو وراسويرو، وهناك تلقى دفعة عنيفة من والد أحد اللاعبين، ليتم ادخاله الى وحدة العناية المركزة، حيث توفي بعد شهرين تقريباً.

وذكرت وسائل اعلام أن الاعتداء على أندريس ريكو وقع في مباراة للفتيات في سنّ 15 عاما والحكم يبلغ بدوره 16 عاماً، وكان يتلقى التشجيع من جدّه، المناصر المعروف لرياضة كرة اليد.





