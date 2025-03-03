بطل العالم باع "الجينز المُخالف" في المزاد العلنيّ

باع المصنف الأول في العالم في رياضة الشطرنج الذهنية بالمزاد بنطال الجينز

باع ماغنوس كارلسن، المصنف الأول في العالم في رياضة الشطرنج الذهنية، بالمزاد بنطال الجينز، الذي كان يرتديه في بطولة العالم السريعة، في أواخر كانون الاول - ديسمبر الفائت، حيث جرى استبعاده منها بسببه.

وتم منع النرويجي من الاستمرار في المسابقة لانتهاكه قواعد اللباس الخاصة بالاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE) من خلال ارتداء الجينز نفسه.

وكانت علاقة كارلسن السلبية المعقدة مع الاتحاد الدولي وراء هذا الصراع، على الرغم من تخفيف قواعد اللباس لاحقاً، والسماح للاعبين بارتداء الجينز "بشرط الحفاظ على الحد الأدنى من الأناقة"، وهو ما أتاح للنرويجي المنافسة لاحقا في بطولة العالم الخاطفة.

بعد هذه الحادثة، قرر كارلسن بيع البنطال المخالف بالمزاد العلني، حيث فعل ذلك على موقع Ebay، وأعلن أن "البنطال المحظور يمكن أن يكون الآن ملكك"، بعد أن أشار إلى أنه تم "استخدامه أثناء المباراة - المشكلة"، و"دون أن يتم غسله".

وقال كارلسن إن المبلغ الذي تم الحصول عليه سيذهب إلى مؤسسة Big Brothers Big Sisters الخيرية، وأعلن أن الجينز تم بيعه مقابل 36،100 دولار.







