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بايراقداريان استقبلت أبي رميا وكرّمت محمد عويدات

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بايراقداريان استقبلت أبي رميا وكرّمت محمد عويدات
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رياضات متنوعة

2025-03-03 | 14:34
بايراقداريان استقبلت أبي رميا وكرّمت محمد عويدات

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية

استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان في مكتبها رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سيمون أبي رميا، وناقشا الأوضاع الرياضية والشبابية العامة، وسُبل النهوض بهذين القطاعين.

وعرضت الدكتورة بايراقداريان تصوّرها ورؤيتها لعمل الوزارة والقطاعات المرتبطة بها، واستمعت الى عمل لجنة الشباب والرياضة، وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وجرى كذلك البحث في الشغور في ملاك الوزارة واهمية تطوير وتحديث الملاك الإداري، والشق المتعلق بالوزارة ضمن قانون الموازنة كي تستطيع القيام بمهامها، كما تمت مناقشة موضوع المنشأت الرياضية والشبابية والكشفية وتفعيل وثيقة السياسة الشبابية المقرة من قبل الدولة.

ودعا أبي رميا وزيرة الشباب والرياضة إلى حضور الاجتماع المقبل للجنة الشباب والرياضة البرلمانية.

تكريم محمد عويدات

 

 

وكرّمت وزيرة الشباب والرياضة رئيس مصلحة الرياضة السابق في الوزارة الاستاذ محمد عويدات لمناسبة بلوغه سنّ التقاعد.

وفي حفل للمناسبة، أقيم في مكتبها بحضور موظفي الوزارة، قالت الدكتورة بايراقداريان "أهلا بك في الوزارة التي كُنت من أعمدتها، التي أفضلت عليها، بخبرتك وثقافتك وعلمك، وكنت موظفاً فاعلاً فيها، وقد وصلتني الأصداء عن أدوارك التي شكّلت قيمة مضافة، وكنت أتمنى لو أنك ما زلت معنا لنكمل المسيرة معاً، ونحن لا نريد هذه المناسبة وداعاً، بل عربون شكر وتقدير، ونريدك صديقاً دائماً، وأشكرك بإسمي وإسم زملائك، وأقدّم لك درعاً تعبيراً عن تقديري، وأتمنى لك التوفيق في مسارك المستقبليّ، والى المزيد من العطاء للبنان عموماً والشباب والرياضة خصوصاً".

وردّ عويدات قائلاً "أن تقوم وزيرة لا تعرفني بتكريمي، بالاستناد الى ما سمعته عني، فهو يدلّ على معدنها الأصيل، وما فعلته معالي الدكتورة نورا لا يقوم به الا أبناء الأصول، وأنا أضع نفسي بتصرف الوزارة لخدمة المصلحة العامة".

 

لجنة رياضة البيبي فوت

واستقبلت وزيرة الشباب والرياضة وفداً من لجنة رياضة البيبي فوت واستعرضت معه سُبل تطوير هذه الرياضة.

بايراقداريان استقبلت أبي رميا وكرّمت محمد عويدات

رياضة

رياضات متنوعة

وزيرة الشباب والرياضة

نورا بايراقداريان

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