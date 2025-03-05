فيديو - رمى السهم .. وأصاب قدمه !!

تعرض لاعب رمي السهام مارتن شندلر الى حادث غريب خلال بطولة المملكة المتحدة المفتوحة، فقد سحب الألماني البالغ من العمر 28 عاماً سهما من قدمه، بعد أن ارتد عن الهدف، بينما كان يستعد للمنافسة في المواجهة التي خسرها ضد جوني كلايتون، بعد فوزه على ديلان سليفين.

وتسبب ارتداد غريب في استقرار السهم في قدمه، وعندما انحنى لإزالة الطرف الفولاذي، بدا رد فعل شندلر مفاجأة أكثر من كونه ألما، وأشار إلى أنه لم يصب بأذى، وقال "أعنف ارتداد رأيته على الإطلاق" و"من قال أن لعبة السهام ليست رياضة خطيرة؟".

Martin Schindler wirft - und das Dartboard wirft einfach zurück 😂 #DAZNmoment #DARTZN



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