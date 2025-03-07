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فيديو مرعب لثور يطعن الماتادور في مؤخرته

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فيديو مرعب لثور يطعن الماتادور في مؤخرته
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رياضات متنوعة

2025-03-07 | 02:27
فيديو مرعب لثور يطعن الماتادور في مؤخرته

طعنة شرسة من الخلف من قبل ثور في المكسيك

يظهر مقطع فيديو مرعب، اللحظة التي تعرض فيها مصارع ثيران شاب، الى طعنة شرسة من الخلف من قبل ثور في المكسيك.
وقع الحادث المروع في حلبة مصارعة الثيران La Ranchero Aguilar يوم السبت الفائت، حيث شوهد الماتادور إميليو ماسياس وهو يقترب من الثور وسيفه موجها إليه.
هاجم الثور الضخم، المعروف باسم فرعون، مصارع الثيران البالغ من العمر 29 عاما وطعنه في خلفيته، ورفع الماتادور عن قدميه في الهواء، ثم حمله لمدة ثماني ثوان تقريبا، مع بقاء قرنه عالقاً في مؤخرة ماسياس.
تم إطلاق سراح ماسياس أخيرا، وهرع الحاضرون إلى جانبه، حاملين الماتادور المصاب خارج الحلبة، وتحديداً إلى مستشفى بويبلا، حيث خضع لعملية جراحية استمرت نحو تسع ساعات، بعدما قطع قرن الثور قاعدة الأرداف اليسرى وضرب عظم الفخذ، واخترق المستقيم والقولون والورك الأيمن.
بدأ ماسياس كمصارع ثيران متدرب في آب - أغسطس 2012 ، على خطى والده، بريميتيفو ماسياس، وشقيقه، وظهر لأول مرة بعد ذلك بعامين في بلازا دي توروس في مكسيكو سيتي، أكبر حلبة مصارعة ثيران في العالم.



فيديو مرعب لثور يطعن الماتادور في مؤخرته

رياضة

رياضات متنوعة

مصارع ثيران

الماتادور

إميليو ماسياس

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