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دانا وايت يرمي الكرة في ملعب ترامب وبوتين

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دانا وايت يرمي الكرة في ملعب ترامب وبوتين
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رياضات متنوعة

2025-03-11 | 02:29
دانا وايت يرمي الكرة في ملعب ترامب وبوتين

إقامة بطولات المنظمة في روسيا يعتمد على الرئيسين ترامب وبوتين

رداً على سؤال، قال الأميركي دانا وايت، رئيس منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)  في حديث، أن إقامة بطولات المنظمة في روسيا يعتمد على الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.
ونقل مراسل موقع "سبورت إكسبريس" الروسي عن وايت قوله بعد بطولة (UFC 313) "دع ترامب يحل هذه المشكلة أولاً، يجب على ترامب وبوتين حل هذه المشكلة، وبعد ذلك سوف نقرر، هل تفهم ما أقصد؟".
وكانت آخر بطولة أقيمت في روسيا لمنظمة (UFC) جرت في تشرين الثاني - نوفمبر 2019 في موسكو، وسبقها عروض في سانت بطرسبورغ خلال نيسان - أبريل 2019، وموسكو في أيلول - سبتمبر 2018.





دانا وايت يرمي الكرة في ملعب ترامب وبوتين

رياضة

رياضات متنوعة

دانا وايت

دونالد ترامب

فلاديمير بوتين

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