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خطوة هائلة إلى الأمام .. المواي تاي في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

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خطوة هائلة إلى الأمام .. المواي تاي في دورة الألعاب الآسيوية للشباب
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رياضات متنوعة

2025-03-12 | 02:58
خطوة هائلة إلى الأمام .. المواي تاي في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

تقام في المنامة في تشرين الاول - أكتوبر المقبل

تم إدراج رياضة المواي تاي رسمياً في دورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025، والتي ستقام في العاصمة البحرينية المنامة، في الفترة من 22 إلى 31 تشرين الاول - أكتوبر المقبل.
ويمثل هذا القرار إنجازاً كبيراً آخر لهذه الرياضة، حيث يمنح المواهب الصاعدة في آسيا فرصة للتنافس على واحدة من أكبر الساحات الرياضية متعددة التخصصات.
ولطالما كانت دورة الألعاب الآسيوية للشباب ميداناً لإثبات جدارة الرياضات التي تسعى للانضمام إلى الألعاب الأولمبية في المستقبل، ويعزز وجود المواي تاي مكانتها كواحدة من أبرز رياضات القتال في القارة.



خطوة هائلة إلى الأمام .. المواي تاي في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

رياضة

رياضات متنوعة

المواي تاي

دورة الألعاب الآسيوية للشباب

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