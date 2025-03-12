الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

وزيرة الشباب والرياضة استقبلت سفير فرنسا ووفد جمعية هومنتمن

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وزيرة الشباب والرياضة استقبلت سفير فرنسا ووفد جمعية هومنتمن
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-03-12 | 10:25
وزيرة الشباب والرياضة استقبلت سفير فرنسا ووفد جمعية هومنتمن

شكرت بايراقداريان فرنسا على دعمها الدائم للبنان ووقوفها الى جانبه

بحثت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان مع سفير الجمهورية الفرنسية في لبنان هيرفي ماغرو الذي زارها في مكتبها مهنئاً، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها وتعزيزها.
وشكرت بايراقداريان فرنسا على دعمها الدائم للبنان ووقوفها الى جانبه في مختلف المجالات، وتمنت دراسة إمكانية الدعم لجهود تأهيل مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في بيروت.
وعرضت بايراقداريان لاستراتيجية الشباب في لبنان وسُبل المساعدة في إدماج الشباب والاستفادة في هذا المجال من مبادرة Pact of the future وإطلاق منصة رقمية (Digital Platform) لتسهيل التواصل بين أبناء العائلة الشبابية والكشفية والرياضية في لبنان واعتمادها كمساحة حريّة للشباب، والقيام بأنشطة مشتركة في مجال دبلوماسية الرياضة.
وتحدث ماغرو عن الدور الذي تقوم به فرنسا من خلال عدد من البرامج في مجالات الصحة والتعليم والرياضة المدرسية ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة والصحة النفسية للشباب بعد الحرب والمنح للرياضيين اللبنانيين الموهوبين، حيث أكد لبايراقداريان أنها ستتابع هذا الملف مع وزارة التربية والتعليم العالي.
وعرض السفير الفرنسي في لبنان لرغبة بلاده في دعم أبطال وبطلات رياضيين في رياضات مختلفة، وهو ما لقي ترحيباً وتقديراً كبيرين من الوزيرة بايراقداريان.
 

وفد جمعية هومنتمن
واستقبلت الدكتورة بايراقداريان وفد جمعية هومنتمن في لبنان برئاسة رئيس الجمعية فاهان همامجيان وأعضاء في اللجنة العليا وقادة الكشافة والفرقة الموسيقية والقطاع الرياضي.
وهنأ الوفد وزيرة الشباب والرياضة متمنياً لها التوفيق، عارضاً لنشاطات وبرامج الفروع العشرة للجمعية في مختلف مناطق لبنان، وقدّم لها همامجيان درعاً خاصة تتضمن الاشارة لهذه الفروع وتاريخ تأسيسها وقطاعيّ الكشافة والرياضة.
وطلب همامجيان رعاية الوزيرة بايراقداريان للمخيم الكشفي المقرر أن يقام في بسكنتا ويضم جمعيات هومنتمن في الشرق الأوسط ككل.

الدكتور خليل حسين
كذلك، زار الدكتور خليل حسين وزيرة الشباب والرياضة مهنئاً وقدّم لها عدداً من مؤلفاته لا سيما في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
وزيرة الشباب والرياضة استقبلت سفير فرنسا ووفد جمعية هومنتمن

رياضة

رياضات متنوعة

وزيرة الشباب والرياضة

الدكتورة نورا بايراقداريان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خطوة هائلة إلى الأمام .. المواي تاي في دورة الألعاب الآسيوية للشباب
دانا وايت يرمي الكرة في ملعب ترامب وبوتين

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

خطوة هائلة إلى الأمام .. المواي تاي في دورة الألعاب الآسيوية للشباب
02:58

خطوة هائلة إلى الأمام .. المواي تاي في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

تقام في المنامة في تشرين الاول - أكتوبر المقبل

02:58

خطوة هائلة إلى الأمام .. المواي تاي في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

تقام في المنامة في تشرين الاول - أكتوبر المقبل

دانا وايت يرمي الكرة في ملعب ترامب وبوتين
2025-03-11

دانا وايت يرمي الكرة في ملعب ترامب وبوتين

إقامة بطولات المنظمة في روسيا يعتمد على الرئيسين ترامب وبوتين

2025-03-11

دانا وايت يرمي الكرة في ملعب ترامب وبوتين

إقامة بطولات المنظمة في روسيا يعتمد على الرئيسين ترامب وبوتين

فيديو - نهاية عهد أليكس بيريرا في UFC
2025-03-10

فيديو - نهاية عهد أليكس بيريرا في UFC

انتهى عهد انتصارات بيريرا في UFC للوزن الثقيل الخفيف

2025-03-10

فيديو - نهاية عهد أليكس بيريرا في UFC

انتهى عهد انتصارات بيريرا في UFC للوزن الثقيل الخفيف

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025