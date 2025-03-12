وزيرة الشباب والرياضة استقبلت سفير فرنسا ووفد جمعية هومنتمن

بحثت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان مع سفير الجمهورية الفرنسية في لبنان هيرفي ماغرو الذي زارها في مكتبها مهنئاً، العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تطويرها وتعزيزها.

وشكرت بايراقداريان فرنسا على دعمها الدائم للبنان ووقوفها الى جانبه في مختلف المجالات، وتمنت دراسة إمكانية الدعم لجهود تأهيل مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في بيروت.

وعرضت بايراقداريان لاستراتيجية الشباب في لبنان وسُبل المساعدة في إدماج الشباب والاستفادة في هذا المجال من مبادرة Pact of the future وإطلاق منصة رقمية (Digital Platform) لتسهيل التواصل بين أبناء العائلة الشبابية والكشفية والرياضية في لبنان واعتمادها كمساحة حريّة للشباب، والقيام بأنشطة مشتركة في مجال دبلوماسية الرياضة.

وتحدث ماغرو عن الدور الذي تقوم به فرنسا من خلال عدد من البرامج في مجالات الصحة والتعليم والرياضة المدرسية ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة والصحة النفسية للشباب بعد الحرب والمنح للرياضيين اللبنانيين الموهوبين، حيث أكد لبايراقداريان أنها ستتابع هذا الملف مع وزارة التربية والتعليم العالي.

وعرض السفير الفرنسي في لبنان لرغبة بلاده في دعم أبطال وبطلات رياضيين في رياضات مختلفة، وهو ما لقي ترحيباً وتقديراً كبيرين من الوزيرة بايراقداريان.



وفد جمعية هومنتمن

واستقبلت الدكتورة بايراقداريان وفد جمعية هومنتمن في لبنان برئاسة رئيس الجمعية فاهان همامجيان وأعضاء في اللجنة العليا وقادة الكشافة والفرقة الموسيقية والقطاع الرياضي.

وهنأ الوفد وزيرة الشباب والرياضة متمنياً لها التوفيق، عارضاً لنشاطات وبرامج الفروع العشرة للجمعية في مختلف مناطق لبنان، وقدّم لها همامجيان درعاً خاصة تتضمن الاشارة لهذه الفروع وتاريخ تأسيسها وقطاعيّ الكشافة والرياضة.

وطلب همامجيان رعاية الوزيرة بايراقداريان للمخيم الكشفي المقرر أن يقام في بسكنتا ويضم جمعيات هومنتمن في الشرق الأوسط ككل.



الدكتور خليل حسين

كذلك، زار الدكتور خليل حسين وزيرة الشباب والرياضة مهنئاً وقدّم لها عدداً من مؤلفاته لا سيما في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية. وفد جمعية هومنتمنواستقبلت الدكتورة بايراقداريان وفد جمعية هومنتمن في لبنان برئاسة رئيس الجمعية فاهان همامجيان وأعضاء في اللجنة العليا وقادة الكشافة والفرقة الموسيقية والقطاع الرياضي.وهنأ الوفد وزيرة الشباب والرياضة متمنياً لها التوفيق، عارضاً لنشاطات وبرامج الفروع العشرة للجمعية في مختلف مناطق لبنان، وقدّم لها همامجيان درعاً خاصة تتضمن الاشارة لهذه الفروع وتاريخ تأسيسها وقطاعيّ الكشافة والرياضة.وطلب همامجيان رعاية الوزيرة بايراقداريان للمخيم الكشفي المقرر أن يقام في بسكنتا ويضم جمعيات هومنتمن في الشرق الأوسط ككل.الدكتور خليل حسينكذلك، زار الدكتور خليل حسين وزيرة الشباب والرياضة مهنئاً وقدّم لها عدداً من مؤلفاته لا سيما في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية.