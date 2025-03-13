بايراقداريان زارت رئيس مجلس الوزراء

زارت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وعرضت معه المشاريع والبرامج التي بدأت تتبلور لتنفيذها في الفترة المقبلة والاستراتيجية الوطنية في مجاليّ الشباب والرياضة ومشروع إطلاق المنصة الرقمية والسعي لإحياء اتفاقيات التعاون مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة.

واستعرضت بايراقداريان فكرة Pact for the future بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية وشرحت أهميتها واستفادة الشباب منها، وقُرب إطلاق ورشة تشريعية لإعادة النظر بقوانين ومراسيم الوزارة والحركة الشبابية والكشفية والرياضية.