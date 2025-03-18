وفاة المصارع الشهير على الحلبة !!

كان يستعد للمشاركة في نزال رباعي

أعلنت منظمة BCW (Brii Combination Wrestling BCW) أن المصارع المستقل جوراسيك جاغرناوت، كان يستعد للمشاركة في نزال رباعي، حين تعرض لحالة صحية طارئة، أدت إلى وفاته على الحلبة.

وقالت المؤسسة "خلال الفعالية، أمس الاثنين، تعرض المصارع لحالة طبية طارئة على الحلبة، وعلى الرغم من الاستجابة السريعة والحثيثة من قبل فرق الطوارئ، فقد خسرنا فينس بطريقة مأساوية، وهي خسارة لا تُصدق، ونطلب من الجميع الصبر والاحترام، بينما نحاول التعامل مع هذه المأساة".

وفيما لم توضح سبب الوفاة المباشر، الذي تردد بأنه نوبة قلبية، ذكرت المؤسسة أنها ستكشف المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، بما في ذلك خططها لتكريم إرث الراحل ومسيرته المميزة في عالم المصارعة.







