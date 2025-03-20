إيمان خليف تردّ على الرئيس الأميركي دونالد ترامب

هنأ في خطاب له الصيف الماضي "الشابة التي انتقلت من ملاكم ذكر إلى ملاكمة أنثى"

ردت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، البطلة الأولمبية في وزن الوسط في أولمبياد باريس، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هنأ في خطاب له الصيف الماضي "الشابة التي انتقلت من ملاكم ذكر إلى ملاكمة أنثى".

ففي مقابلة مع ITV News، قالت الملاكمة "أصدر رئيس الولايات المتحدة قرارا يتعلق بسياسات المتحولين جنسيا في بلاده، ولكنني لست متحولة جنسيا، وهذا لا يقلقني أو يخيفني".

وأكدت الملاكمة أنها تريد أن تكون في ألعاب لوس أنجلوس 2028 للدفاع عن اللقب الأولمبي الذي فازت به في باريس "أريد ميدالية ذهبية ثانية، في الولايات المتحدة، في لوس أنجلوس".

وكانت خليف رفعت دعوى قضائية في آب - أغسطس ضد "التنمر عبر الإنترنت"، وهي حملة إعلامية تركتها "متأثرة نفسياً بشدة"، وهي تطال كثيرين بينهم إيلون ماسك ورولينغ، وقالت "بمجرد أن بدأت في تحقيق النجاح، بدأت الحملات ضدي".

وغُيّبت خليف عن المنافسة في كأس العالم، التي يتم تنظيمها بموجب قواعد الاتحاد الدولي للملاكمة، ما منعها من المشاركة بعد فشلها في اختبارات الأهلية للجنسين، وقالت "ولدت فتاة، ونشأت فتاة، وعشت حياتي كلها كفتاة، وشاركت في العديد من البطولات، بما في ذلك الألعاب الأولمبية والمسابقات الكبرى الأخرى، بالإضافة إلى أربع بطولات عالمية".







