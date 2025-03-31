فيديو - انهال عليه لكماً وكاد أن يقتله في مشهد مرعب

سقط البريطاني ستيفي تايلور أمام الايرلندي كونور كوك بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال الذي جمعهما في مدينة مانشستر البريطانية.وتفوق كوك، 38 عاماً، منذ البداية، وانهال على منافسه بمجموعة من اللكمات القوية والعنيفة، إلى أن أسقطه قبل 20 ثانية من نهاية الجولة الأولى، في مشهد مرعب.فقد ارتجفت ساقا تايلور، وبدأ يرتعش، ما أثار القلق على حياته، فقرر كوك عدم الاحتفال، وقال "رغم أن هذا الفوز مهم بالنسبة لي، لكن لتايلور أسرة وأشخاص يحبونه، وما حدث لم يكن لطيفاً، لا أريد وصفي بالشخص السيئ، في النهاية لدينا قلوب".وفيما جثا كوك على ركبتيه للحظات خوفاً من حدوث كارثة، عادت "توك سبورت" وأكدت أن تايلور تعافى ونجا من كارثة.