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نجمة إسبانيا تغيب عن الملاعب بسبب مشكلة في القلب

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نجمة إسبانيا تغيب عن الملاعب بسبب مشكلة في القلب
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رياضات متنوعة

2025-04-08 | 01:17
نجمة إسبانيا تغيب عن الملاعب بسبب مشكلة في القلب

تم الإعلان عن ذلك من قبل ناديها الشقيق لنادي أتلتيكو مدريد

سوف يتعين على اللاعبة ماريا سانز، 27 عاما، وهي عضو لا غنى عنه في كل من أتلتيكو نافالكارنيرو والمنتخب الإسباني لكرة الصالات، البقاء خارج الملعب لفترة غير محددة، بسبب مرض في القلب.
تم الإعلان عن ذلك من قبل ناديها الشقيق لنادي أتلتيكو مدريد "تم تشخيص إصابة لاعبتنا ماريا سانز بالتهاب عضلة القلب الحاد، والذي يتطلب تعليقا مؤقتا للنشاط، وسيحدد تقدمها مدى شفائها، وستغيب خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
سجلت ماريا سانز، 24 هدفا في الدوري هذا الموسم، ما يجعلها واحدة من أفضل الهدافات، وغيابها يمثل انتكاسة كبيرة للغاية لكرة الصالات الاسبانية.
فقبل بضعة أسابيع فقط، كان أداؤها أساسيا في تأهل إسبانيا للعب في أول كأس عالم على الإطلاق، والتي ستقام في الفترة من 21 تشرين الثاني - نوفمبر إلى 7 كانون الاول - ديسمبر في الفيليبين.
لدى سانز عدد من الألقاب، حيث فازت ببطولتين أوروبيتين مع إسبانيا (2022 و2023)، وبطولة جامعية أوروبية مع جامعة ري خوان كارلوس في مدريد في العام 2022، وكأسين أوروبيتين، كما فازت بأربعة كؤوس سوبر إسبانية، وثلاثة ألقاب في دوري الدرجة الأولى، وكأس إسبانيا.


نجمة إسبانيا تغيب عن الملاعب بسبب مشكلة في القلب

رياضة

رياضات متنوعة

ماريا سانز

أتلتيكو نافالكارنيرو

أتلتيكو مدريد

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