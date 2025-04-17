بايراقداريان زارت الرئيس برّي وعرضت مبادرتها لتوحيد العائلة الرياضية

أعربت بيراقدريان عن تقديرها للموقف المتمايز لدولة رئيس مجلس النواب تجاه مبادرتها التوافقية

أعربت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقدريان عن تقديرها العميق للموقف المتمايز لدولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه برّي تجاه مبادرتها التوافقية المتعلقة بوحدة العائلة الرياضية.



وقالت وزيرة الشباب والرياضة "ليس غريباً على دولة الرئيس ان يتبنى مبادرة توافقية وحدوية، فهو الذي كان دائماً اب التوافق واحد الرعاة الدائمين والأساسيين للوحدة الوطنية والقريب من الجميع".



وجاء كلام بايراقداريان بعد زيارتها ظهر اليوم الخميس للرئيس برّي في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث عرضت له الأوضاع الرياضية ومبادرتها لتوحيد العائلة الرياضية وإنتاج لجنة اولمبية توافقية، وهو ما أثنى عليه دولة الرئيس.



كما عرضت وزيرة الشباب والرياضة امام الرئيس برّي للمشاريع التي تنوي الوزارة القيام بها محلياً وعربياً ودولياً، واستمعت إلى توجيهاته في مختلف المسارات.



