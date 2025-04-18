فيديو - بطلة العالم تسابق الامهات في حدث مدرسيّ

8x Olympic medalist 🇯🇲Shelly-Ann Fraser-Pryce DEMOLISHING everyone in a parents race at her son's school 🤣



(🎥 _suediamond/IG) pic.twitter.com/EVgpmBQJa5 — Travis Miller (@travismillerx13) April 16, 2025

فاجأت شيلي آن فريزر - برايس معجبيها بعودتها إلى المضمار بعد عدة أشهر من الراحة، وهو ما حصل في مسابقة غريبة ضد أمهات أخريات من مدرسة ابنها.لم تحقق الفائزة بالميدالية الذهبية الأولمبية مرتين في بكين 2008 ولندن 2012 وبطلة العالم خمس مرات في سباق 100 متر أفضل أداء لها في ألعاب باريس، حيث خسرت في الدور نصف النهائي، بعد تعرضها لإصابة أبعدتها عن المسار منذ ذلك الحين.ومع سجل قد لا يتكرر، ثماني ميداليات أولمبية و16 بطولة عالمية، تواجه العداءة الجامايكية البالغة من العمر 38 عاما المرحلة الأخيرة من مسيرتها المهنية.وبينما تنتظر تأكيد موقفها التنافسي على أعلى مستوى، تستمتع برايس برياضتها مع ابنها صهيون، حيث فاز الطفل الصغير، الذي يتباهى ببعض الجينات من والدته، بحدثين في منافسة مدرسية، ما أثار فخر والدته، التي لم تتردد في قضاء وقت ممتع، وسحقت الأمهات الأخريات بلا رحمة في سباق ودي.في جامايكا، من التقاليد إقامة مسابقات مدرسية خلال عطلة عيد الفصح، حيث يتمتع الآباء والأطفال ببيئة رياضية صحية وتنافسية، ويتخذون خطواتهم الأولى في أحداث السرعة، وهي "دين" حقيقي في الجزيرة الكاريبية.