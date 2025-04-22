فيديو - جون سينا يكتب فصلاً جديداً في تاريخ المصارعة الحرّة

JOHN CENA IS A 17 TIME WORLD CHAMPIONN pic.twitter.com/kzEJ62BG7g — John Baione (@KINGV0NBURNER) April 21, 2025

صنع جون سينا تاريخاً جديداً في (WWE) بفوزه بلقب البطولة للمرة 17 في مسيرته، في "WrestleMania 41" ، بعد تغلبه على كودي رودس في الحدث الرئيسي.وضع الفوز سينا في المقدمة على أسطورة المصارعة ريك فلير، اذ جعله البطل الأكثر تتويجا في تاريخ WWE.بعد النزال، لم يرغب جون سينا في التحدث كثيراً، وعندما سئل عن أفكاره حول تحطيم الرقم القياسي، أو إنجازاته السابقة، قال "يبدو هذا وكأنه سؤال clickbait، أنت تتحدث الآن إلى آخر بطل حقيقي".من الواضح أن جون سينا مارس دوره كـ(شرير) في الحلبة، ثقته وموقفه الصارم جزء من هذه النسخة الجديدة من شخصيته، وحتى في المقابلات، كان متمسكاً بها.أما بالنسبة للنزال نفسه، فقد مر بلحظاته المثيرة حيث قدم كل من سينا ورودس حركاتهما الكلاسيكية، ولكن كانت هناك أيضا أجزاء بطيئة ابتعدت عن الإثارة.