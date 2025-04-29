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أخيراً .. موعد النزال على اللقب الموّحد بين دوبوا وأوسيك

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أخيراً .. موعد النزال على اللقب الموّحد بين دوبوا وأوسيك
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رياضات متنوعة

2025-04-29 | 01:13
أخيراً .. موعد النزال على اللقب الموّحد بين دوبوا وأوسيك

تم أخيرا تأكيد تاريخ القتال على لقب بطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع

بعد العديد من الشائعات، تم أخيرا تأكيد تاريخ القتال بين دانيال دوبوا وألكسندر أوسيك على لقب بطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع .
كان الموقع واضحا، ملعب ويمبلي في لندن، ولكن ما كان مفقودا هو التاريخ، وقبل بضعة أيام، ترددت شائعات عن 12 تموز - يوليو، ليتم الكشف عن أنه سيكون بالفعل ذلك الشهر، ولكن ليس ذلك اليوم، بل في 19 منه.
البريطاني دوبوا هو بطل الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، بينما يحمل أوسيك أحزمة الجمعية العالمية للملاكمة (WBA) والمنظمة العالمية للملاكمة (WBO) والمجلس العالمي للملاكمة (WBC).
لم يهزم الأوكراني في 23 معركة، فيما خسر دوبوا البالغ من العمر 27 عاما بالضربة القاضية في الجولة التاسعة في آب - أغسطس 2023.
لذلك، ستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الملاكمان بعضهما البعض، ففي آب - أغسطس 2023، التقيا في بولندا، وهي معركة هُزم فيها دوبوا بالضربة القاضية في الجولة التاسعة.
ومع ذلك، فقد شابت ذلك النزال لكمة منخفضة ألقاها الإنجليزي في الجولة الخامسة، "كسرت" أوسيك تماما، ورأى الحكم ذلك بوضوح، فقد كانت ضربة قاضية، لكنه أعطى الأوكراني خمس دقائق للتعافي، على الرغم من استمرار الجدل.
قال دوبوا "هذه هي المعركة التي أردتها وطالبت بها، والآن لدي فرصة للانتقام، كان يجب أن أفوز في المعركة الأولى، لكن الحكم حرمني، لذلك هذه المرة لن أرتكب أي أخطاء أمام جمهوري في الاستاد الوطني في مسقط رأسي، أنا ملاكم متفوق وأكثر خطورة الآن، وسيكتشف أوسيك ذلك بنفسه".
لم يحمل أي ملاكم بريطاني لقب الوزن الثقيل بلا منازع في عصر الأحزمة الأربعة، وكان آخر ملاكم بريطاني يحمل لقب الوزن الثقيل بلا منازع هو لينوكس لويس في عام 1999.
كان أوسيك، الذي تنافس آخر مرة في كانون الاول - ديسمبر عندما هزم فيوري للمرة الثانية، سعيدا بتحديد موعد أخيرا، وقال "أنا ممتن لله على إتاحة الفرصة لي للقتال من أجل البطولة بلا منازع مرة أخرى، شكرا لك، دانيال، عليّ الاعتناء بحزام IBF الخاص بي، والآن أريد استعادته".





أخيراً .. موعد النزال على اللقب الموّحد بين دوبوا وأوسيك

رياضة

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دانيال دوبوا

ألكسندر أوسيك

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