سباق بيروت ماراثون أعاد نبض لبنان بإرادة الحياة وأحقيّة السلام

برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواّف سلام

برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة القاضي نواّف سلام وعقيلته السيدة سحر سلام، نظمّت جمعية بيروت ماراثون سباق بيروت ماراثون في نسخته ال21 تحت شعار "تعوا نركض من النهاية للبداية ليبقى لبنان".

هذا الحدث الرياضي السنوي الأبرز محلياً شارك فيه 15 ألف عداء وعداءة يمثلون 38 دولة عربية وأجنبية بينهم 5 آلاف (بدعوة مجانية) قد أشاع هذا العام أجواء من الإرتياح بعدما أعاد نبض لبنان بإرادة الحياة والتأكيد على أحقيّة شعبه بالسلام ورفضاً لكل أشكال العدوان من موت ودمار حيث تحّولت منطقة واجهة بيروت البحرية منذ ساعات الصباح الأولى إلى مساحة من الفرح ومشاعر الفخر والإعتزاز، وكان السباق رسالة إلى كل العالم أن لبنان باق بلد الحضارة والثقافة والإبداع .



وكان رئيس الحكومة القاضي نواف سلام أطلق شارة الإتطلاق لسباق الخمسة آلاف كيلومتر وكان له تعليق حول السباق قال فيه "إنه مهرجان كبير ومن الشعار يستدل بأننا إنطلقنا من النهاية لأوضاع بلدنا الصعبة إلى بداية مرحلة الأمن والأمان والإستقرار بالتعاون مع رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري". وكان رئيس الحكومة القاضي نواف سلام أطلق شارة الإتطلاق لسباق الخمسة آلاف كيلومتر وكان له تعليق حول السباق قال فيه "إنه مهرجان كبير ومن الشعار يستدل بأننا إنطلقنا من النهاية لأوضاع بلدنا الصعبة إلى بداية مرحلة الأمن والأمان والإستقرار بالتعاون مع رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري".



وتجدرالإشارة إلى أن سباق الخمسة آلاف كيلومتر كان خاتمة الحدث الماراثوني والذي سجّل أعلى نسبة مشاركة من قبل الجمعيات الخيرية الشريكة والمؤسسات على إختلافها والتي بلغ عددها 21 جمعية خيرية وهي حصلت على حسومات على رسم المشاركة ما نسبته 30 % كما أطلقت شارة سباق الماراثون ونصف الماراثون نورما أبراهام وسليم بسول سباق العشرة آلاف كيلومتر . وتجدرالإشارة إلى أن سباق الخمسة آلاف كيلومتر كان خاتمة الحدث الماراثوني والذي سجّل أعلى نسبة مشاركة من قبل الجمعيات الخيرية الشريكة والمؤسسات على إختلافها والتي بلغ عددها 21 جمعية خيرية وهي حصلت على حسومات على رسم المشاركة ما نسبته 30 % كما أطلقت شارة سباق الماراثون ونصف الماراثون نورما أبراهام وسليم بسول سباق العشرة آلاف كيلومتر .



وكان هذا العرس الرياضي تواصل على مدى أكثر من 7 ساعات حيث واكبته شخصيات رسمية ووزارية وممثلين عن قطاعات أهلية كانت في إستقبالهم رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل وأعضاء الهيئة الإدارية نائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم ورادا صوّاف ودينا حركة وبشيرالسقّا وتقدمهم وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان وزير الطاقة والمياه جو صدّي وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد وزيرة السياحة لورا لحود والنائب سيمون أبي رميا رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وقائد قوات اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو وممثل مديرعام الأمن العام اللواء حسن شقير العقيد عصام سعادة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية المهندس مازن رمضان وقائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد مخايل موسي ونائب رئيس إتحاد ألعاب القوى نعمة الله بجاني والنقيب هيثم المغربي ممثل فوج إطفاء بيروت ورئيسة جهاز الإسعاف والطواريء في الصليب الأحمر اللبناني روزي بولس ونقيب المحررين جوزف قصيفي ونقيبة المعالجين الفيزيائيين سيدة ساسين وأعضاء النقابة والشاعر نزار فرنسيس وملكة جمال لبنان ندى كوسا وممثلي هيئات ونقابات ومؤسسات تربوية وجمعيات خيرية وأندية الركض ومندوبين عن مؤسسات إعلامية محلية وعربية وأجنبية وأشرف عليه مدير السباقات إعرابي نائل ومديرة العمليات فرنسواز نعمة وبمتابعة ميدانية من المديرة التنفيذية ثريا بربير وفريق عمل جمعية بيروت ماراثون وفريق لوجستي ميداني بلغ 400 شاب وشابة . وكان هذا العرس الرياضي تواصل على مدى أكثر من 7 ساعات حيث واكبته شخصيات رسمية ووزارية وممثلين عن قطاعات أهلية كانت في إستقبالهم رئيسة جمعية بيروت ماراثون مي الخليل وأعضاء الهيئة الإدارية نائب الرئيس العميد المتقاعد حسان رستم ورادا صوّاف ودينا حركة وبشيرالسقّا وتقدمهم وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان وزير الطاقة والمياه جو صدّي وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد وزيرة السياحة لورا لحود والنائب سيمون أبي رميا رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وقائد قوات اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو وممثل مديرعام الأمن العام اللواء حسن شقير العقيد عصام سعادة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية المهندس مازن رمضان وقائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد مخايل موسي ونائب رئيس إتحاد ألعاب القوى نعمة الله بجاني والنقيب هيثم المغربي ممثل فوج إطفاء بيروت ورئيسة جهاز الإسعاف والطواريء في الصليب الأحمر اللبناني روزي بولس ونقيب المحررين جوزف قصيفي ونقيبة المعالجين الفيزيائيين سيدة ساسين وأعضاء النقابة والشاعر نزار فرنسيس وملكة جمال لبنان ندى كوسا وممثلي هيئات ونقابات ومؤسسات تربوية وجمعيات خيرية وأندية الركض ومندوبين عن مؤسسات إعلامية محلية وعربية وأجنبية وأشرف عليه مدير السباقات إعرابي نائل ومديرة العمليات فرنسواز نعمة وبمتابعة ميدانية من المديرة التنفيذية ثريا بربير وفريق عمل جمعية بيروت ماراثون وفريق لوجستي ميداني بلغ 400 شاب وشابة .



وفي النتائج الفنيّة لم تسجّل أرقام جديدة للعدائين والعداءات في السباقات التنافسية وقال مدير العدائين الأجانب حسين مكي عن هذا الأمربأن قائمة العدائين والعداءات الأجانب هم من الجيل الجديد وهو ما يفسّر عدم تسجيل أرقام جديدة لكن مشاركتهم أشاعت أجواء تنافسية مع العدائين والعداءات من لبنان . وفي النتائج الفنيّة لم تسجّل أرقام جديدة للعدائين والعداءات في السباقات التنافسية وقال مدير العدائين الأجانب حسين مكي عن هذا الأمربأن قائمة العدائين والعداءات الأجانب هم من الجيل الجديد وهو ما يفسّر عدم تسجيل أرقام جديدة لكن مشاركتهم أشاعت أجواء تنافسية مع العدائين والعداءات من لبنان .



وهنا النتائج الفنيّة بعد التدقيق بها من قبل حكام إتحاد ألعاب القوى وجاءت على النحو التالي :



سباق الماراثون ( أجانب )

فئة الرجال :

1 – دريبا تسيغا ( إثيوبيا ) 09 : 15 : 2 س

2 – إيمانويل سيريم ( كينيا ) 02 : 17 : 2 س

3 – بيكيليه فيتيني ( إثيوبيا ) 08 : 20 : 2 س

فئة السيدات :

1 – لميم أسيفا ( إثيوبيا ) 04 : 31 : 2 س

2 – هوريسا ديغيلي ( إثيوبيا ) 08 : 33 : 2 س

3 – هاوي ريغيسا ( إثيوبيا ) 23 : 36 : 2 س



سباق الماراثون ( لبنانيون )

فئة الرجال :

1 – طوني حنّا ( لاتز ران ) 58 : 30 : 2 س

2 – عمر أبو حمد ( الجيش اللبناني ) 10 : 40 : 2 س

3 – سمير سلمان ( الأنطونية ) 49 : 42 : 2 س

فئة السيدات :

1 – شيرين نجيم ( إنتر ليبانون ) 38 : 50 : 2 س

2 – ميشيل بيدريزيك 34 : 59 : 2 س

3 – كاتيا راشد ( لاتز ران ) 38 : 13 : 3 س



نصف الماراثون

فئة الرجال :

1 – شربل سجعان ( إنتر ليبانون ) 21 : 11 : 1 س

2 – زاهر زين الدين ( الجيش اللبناني ) 57 : 12 : 1 س

3 – بلال عواضة ( الجيش اللبناني ) 57 : 12 : 1 س

فئة السيدات :

1 – كارين شريم ( بلو ستارز ) 20 : 28 : 1 س

2 – نور خويري 24 : 28 : 1 س

3 – ياسمين الأشقر ( لاتز ران ) 06 : 31 : 1 س



فئة الإحتياجات الخاصة ( نصف الماراثون )

فئة الرجال :

1 – جمال الصوص 04 : 24 د

2 – أحمد شبلي 04 : 24 د

3 – محمود عوض 06 : 24 د

فئة السيدات :

1 – منى اللهّيب 05 : 27 د

2 – ندى خوجا 40 : 40 د

3 – نهى عتري 49 : 41 د



سباق 10 كلم

فئة الرجال :

1 – علي كنعان ( الجيش اللبناني ) 09 : 31 د

2 – محمود أبو زيد ( إنتر ليبانون ) 16 : 31 د

3 – إيفان ما كسيموف 54 : 33 د

فئة السيدات :

1 – سيرينا حايك ( إنترليبانون ) 36 : 39 د

2 – ندى الكردي ( بلو ستارز ) 56 : 39 د

3 _ أمال صبّاح 56 : 39 د

فئة فاقدي البصر ( رجال ) :

1 – عباس زيدان 19 : 59 د

2 – فادي حمصي 19 : 59 د

3 – رغيد حيدر 45 : 09 : 1 س

وختاماً أقيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات. وهنا النتائج الفنيّة بعد التدقيق بها من قبل حكام إتحاد ألعاب القوى وجاءت على النحو التالي :سباق الماراثون ( أجانب )فئة الرجال :1 – دريبا تسيغا ( إثيوبيا ) 09 : 15 : 2 س2 – إيمانويل سيريم ( كينيا ) 02 : 17 : 2 س3 – بيكيليه فيتيني ( إثيوبيا ) 08 : 20 : 2 سفئة السيدات :1 – لميم أسيفا ( إثيوبيا ) 04 : 31 : 2 س2 – هوريسا ديغيلي ( إثيوبيا ) 08 : 33 : 2 س3 – هاوي ريغيسا ( إثيوبيا ) 23 : 36 : 2 سسباق الماراثون ( لبنانيون )فئة الرجال :1 – طوني حنّا ( لاتز ران ) 58 : 30 : 2 س2 – عمر أبو حمد ( الجيش اللبناني ) 10 : 40 : 2 س3 – سمير سلمان ( الأنطونية ) 49 : 42 : 2 سفئة السيدات :1 – شيرين نجيم ( إنتر ليبانون ) 38 : 50 : 2 س2 – ميشيل بيدريزيك 34 : 59 : 2 س3 – كاتيا راشد ( لاتز ران ) 38 : 13 : 3 سنصف الماراثونفئة الرجال :1 – شربل سجعان ( إنتر ليبانون ) 21 : 11 : 1 س2 – زاهر زين الدين ( الجيش اللبناني ) 57 : 12 : 1 س3 – بلال عواضة ( الجيش اللبناني ) 57 : 12 : 1 سفئة السيدات :1 – كارين شريم ( بلو ستارز ) 20 : 28 : 1 س2 – نور خويري 24 : 28 : 1 س3 – ياسمين الأشقر ( لاتز ران ) 06 : 31 : 1 سفئة الإحتياجات الخاصة ( نصف الماراثون )فئة الرجال :1 – جمال الصوص 04 : 24 د2 – أحمد شبلي 04 : 24 د3 – محمود عوض 06 : 24 دفئة السيدات :1 – منى اللهّيب 05 : 27 د2 – ندى خوجا 40 : 40 د3 – نهى عتري 49 : 41 دسباق 10 كلمفئة الرجال :1 – علي كنعان ( الجيش اللبناني ) 09 : 31 د2 – محمود أبو زيد ( إنتر ليبانون ) 16 : 31 د3 – إيفان ما كسيموف 54 : 33 دفئة السيدات :1 – سيرينا حايك ( إنترليبانون ) 36 : 39 د2 – ندى الكردي ( بلو ستارز ) 56 : 39 د3 _ أمال صبّاح 56 : 39 دفئة فاقدي البصر ( رجال ) :1 – عباس زيدان 19 : 59 د2 – فادي حمصي 19 : 59 د3 – رغيد حيدر 45 : 09 : 1 سوختاماً أقيم حفل توزيع الجوائز على الفائزين والفائزات.