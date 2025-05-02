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لقب بطولة الجامعات للفوتسال للعربية المفتوحة

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لقب بطولة الجامعات للفوتسال للعربية المفتوحة
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رياضات متنوعة

2025-05-02 | 01:17
لقب بطولة الجامعات للفوتسال للعربية المفتوحة

نظّمها الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات

توّجت الجامعة العربية المفتوحة بلقب بطولة الجامعات للفوتسال التي نظّمها الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات، بفوزها على جامعة البلمند (6-49، في المباراة النهائية التي اجريت بينهما على ملعب مدرسة سيّدة اللويزة.
واحرز الفريق البطل اللقب للمرة الأولى، ليخلف جامعة القديس يوسف عن جدارة، بعدما تمكّن من تسجيل تقدّمٍ مريح في الشوط الاول، الذي انهاه (4-1).
وسجل اهداف الفريق الفائز حسين حميّة وموسى يحيى وقاسم محمود ومحمد شحرور، الى هدفين لهادي دويك، بينما سجل للبلمند جاد ضيعة "هاتريك" وأنطوني عقلة.
وفي الختام، سلّم رئيس الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات زياد سعادة ورئيس مدرسة ونادي اللويزة الأب حنا طيّار الميداليات والكأسين للفريقين الفائز والخاسر.



لقب بطولة الجامعات للفوتسال للعربية المفتوحة

رياضة

رياضات متنوعة

الجامعة العربية المفتوحة

بطولة الجامعات للفوتسال

الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات

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