إلقاء القبض على العدّاء الأولمبي بسبب لكمة

ألقت الشرطة الأميركية القبض على العداء فريد كيرلي

ذكرت الشرطة الأميركية أنها ألقت القبض على العداء فريد كيرلي، الفائز بميداليتين أولمبيتين في سباق مائة متر، بسبب مزاعم قيامه بتوجيه لكمة، الى وجه عداءة سباقات الحواجز، صديقته السابقة أليشا جونسون.

وبالتالي، لن يشارك العدّاء في النسخة الأولى من لقاء جائزة ميامي الكبرى ضمن سلسلة "غراند سلام تراك" لألعاب القوى، حيث أصدر المنظمون بياناً جاء فيه "أُلقي القبض على فريد كيرلي الليلة الماضية .. القضية قيد التحقيق، وهو لن يشارك فريد في المنافسات، وليس لدينا أي تعليق إضافي".

ووقع الحادث في فندق، حيث كانت جونسون، المدرجة ضمن المشاركات في منافسات ميامي، مع مدرب اللياقة البدنية الخاص بها، وقالت للشرطة إنها تعرضت لتصرفات عدوانية من كيرلي ثم لكمة واحدة، ما تسبب بنزيف في أنفها.

وذكرت الشرطة أن إصابات جونسون "تتفق مع أقوالها"، وأن كيرلي يواجه تهمة واحدة وهي "اللمس بعنف أو الضرب"، ويبدو أن الحادثة كانت نتيجة انفصال البطلين في تشرين الأول - أكتوبر الماضي، بعد علاقة استمرت ستة أشهر.







