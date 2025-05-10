موقف مُحرج للاعبة الجمباز .. الى عالم الموضة

جذبت ليفي دون، لاعبة الجمباز في جامعة لويزيانا (LSU) الأضواء، خلال ظهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تخرجها من الجامعة.

وقررت لاعبة الجمباز انهاء مسيرتها الرياضية والانتقال الى عالم الموضة، ومنحتها الجامعة شرف بث إعلانها على قناة "إن بي سي سبورتس" المتعلق بالدعوة الى المشاركة في افتتاح سباق كنتاكي أوكس للخيول، والسبب كان طريقة ندائها لعبارة "الفرسان مستعدون" قبل السباق.

فقد نتج عن ذلك، بضع ثوان محرجة، حيث قالت دون "عشاق كنتاكي أوكس .. حان الآن وقت التقليد السنوي الذي كنا جميعا ننتظره، الفرسان مستعدون"، لكنها بدت وهي تنظر الى الأسفل عدة مرات نحو جهاز التلقين.

ولم تتلق أي تصفيق من الحشد، كما انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أداءها، بسبب عدم حفظها للجملة الصغيرة والنقص في الحماس من نجمة وسائل التواصل الاجتماعي.