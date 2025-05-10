الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

موقف مُحرج للاعبة الجمباز .. الى عالم الموضة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
موقف مُحرج للاعبة الجمباز .. الى عالم الموضة
A-
A+

رياضات متنوعة

2025-05-10 | 09:08
موقف مُحرج للاعبة الجمباز .. الى عالم الموضة

قررت لاعبة الجمباز انهاء مسيرتها الرياضية والانتقال الى عالم الموضة

جذبت ليفي دون، لاعبة الجمباز في جامعة لويزيانا (LSU) الأضواء، خلال ظهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد تخرجها من الجامعة.

وقررت لاعبة الجمباز انهاء مسيرتها الرياضية والانتقال الى عالم الموضة، ومنحتها الجامعة شرف بث إعلانها على قناة "إن بي سي سبورتس" المتعلق بالدعوة الى المشاركة في افتتاح سباق كنتاكي أوكس للخيول، والسبب كان طريقة ندائها لعبارة "الفرسان مستعدون" قبل السباق.

 

فقد نتج عن ذلك، بضع ثوان محرجة، حيث قالت دون "عشاق كنتاكي أوكس .. حان الآن وقت التقليد السنوي الذي كنا جميعا ننتظره، الفرسان مستعدون"، لكنها بدت وهي تنظر الى الأسفل عدة مرات نحو جهاز التلقين.

ولم تتلق أي تصفيق من الحشد، كما انتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أداءها، بسبب عدم حفظها للجملة الصغيرة والنقص في الحماس من نجمة وسائل التواصل الاجتماعي.

 

موقف مُحرج للاعبة الجمباز .. الى عالم الموضة

رياضة

رياضات متنوعة

ليفي دون

جامعة لويزيانا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - طارا من القارب في الهواء في مشهد مذهل !!
نجمة أوكرانية تتخلى عن جنسيتها لأجل روسيا

اقرأ ايضا في رياضات متنوعة

فيديو - طارا من القارب في الهواء في مشهد مذهل !!
09:09

فيديو - طارا من القارب في الهواء في مشهد مذهل !!

كانا يتطلعان إلى تحطيم الرقم القياسي للسرعة القصوى في قارب

09:09

فيديو - طارا من القارب في الهواء في مشهد مذهل !!

كانا يتطلعان إلى تحطيم الرقم القياسي للسرعة القصوى في قارب

نجمة أوكرانية تتخلى عن جنسيتها لأجل روسيا
2025-05-08

نجمة أوكرانية تتخلى عن جنسيتها لأجل روسيا

تعيش منذ مدة طويلة في شبه جزيرة القرم

2025-05-08

نجمة أوكرانية تتخلى عن جنسيتها لأجل روسيا

تعيش منذ مدة طويلة في شبه جزيرة القرم

باكياو يعود الى الحلبات في سنّ 46 عاماً
2025-05-04

باكياو يعود الى الحلبات في سنّ 46 عاماً

بعد أربع سنوات من الغياب عن الحلبات

2025-05-04

باكياو يعود الى الحلبات في سنّ 46 عاماً

بعد أربع سنوات من الغياب عن الحلبات

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025